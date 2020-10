PlayStation 5: Auch Media Markt und Saturn stornieren Vorbestellungen

Nachdem bereits in jüngster Vergangenheit diverse Händler Vorbestellungen der PlayStation 5 storniert haben, waren Media-Markt- beziehungsweise Saturn-Kunden zunächst davon verschont geblieben. Allerdings haben jetzt auch die beiden Einzelhändler damit begonnen, Bestellungen zu stornieren. In erster Linie hat es Gamer getroffen, die gleich mehrere Konsolen auf einmal bestellt haben. Zudem sind Kunden betroffen, die im gleichen Haushalt leben. Diversen Berichten zufolge wurde aber auch bei Einzelbestellungen der Rotstift angesetzt.

In einer Stellungnahme gab die deutsche Elektronik-Fachmarktkette Media-Saturn bekannt, dass laut Vorgaben von Sony nur eine Konsole pro Besteller ausgeliefert werden darf. Aus diesem Grund werden die Bestellungen zusammengefasst und auf eine PS5 pro Haushalt reduziert. Jedoch trifft dies nicht bei allen Kunden zu. Auch bei den Vorbestellungen von Media Markt beziehungsweise Saturn soll es zu einem Systemfehler gekommen sein, der dafür gesorgt hat, dass mehr Aufträge angenommen wurden, als überhaupt Konsolen verfügbar sind. Eine entsprechende Anzahlung erstattet der Händler umgehend.

Somit ist aktuell noch völlig unklar, wer am 19. November 2020 tatsächlich eine Sony-Konsole in seinen Händen halten kann. Sowohl GameStop- als auch Amazon-Vorbesteller sind bislang nicht von Stornierungen betroffen.

Allerdings scheinen die vielen Stornierungen der Mehrfachbesteller auch etwas Gutes mit sich zu bringen, denn so stehen für eine mögliche dritte Welle wieder zahlreiche Konsolen zur Verfügung. Schenkt man dem Twitter-Nutzer Roberto Serrano Glauben, so soll bereits in den kommenden Wochen die dritte Welle der PS5-Vorbestellungen starten. Jedoch hat die ganze Sache einen Haken. Wer hier eine Sony-Konsole ergattern kann, erhält diese erst Ende Dezember oder Anfang Januar 2021. Laut dem Leaker bekommen lediglich alle Vorbesteller der ersten Welle ihre Konsole pünktlich zum Releasetag.