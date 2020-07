Microsoft favorisiert kostenlose Series-X-Grafikupdates

Mit der Next-Gen an Spielekonsolen stellt sich für viele die Frage, zu welcher Konsole man in Zukunft greifen soll. Wie zuvor gibt es zwei Lager, bei denen die Fanbase mit großer Sicherheit entweder zur neuen Xbox bzw. PlayStation tendieren wird, einige Nutzer dürften sich jedoch noch unsicher sein, welcher Hersteller es letztendlich werden soll. Somit wäre es möglich, dass derzeitige Xbox-Besitzer in Zukunft auf eine PlayStation setzen könnten. Um dies jedoch weitestgehend zu verhindern und die Spieler weiter an das eigene Unternehmen zu binden, beabsichtigt Microsoft für alle Game-Upgrades auf die Series X keine extra Kosten zu berechnen. Vorausgesetzt die Entwicklerstudios spielen mit.

Laut Angaben der Webseite Videogamerchronicle scheint Microsoft bereits eine entsprechende Bitte an alle beteiligten Spieleschmieden ausgesprochen zu haben, für kommende Updates die Geometrie- sowie Texturanpassungen kostenlos zu veröffentlichen. Zwar gaben in der Vergangenheit schon diverse Studios und Publisher bekannt, dass man ein Next-Gen-Update kostenlos verteilen wird. Unter anderem CD Projekt RED gab zu Protokoll, dass man Cyberpunk 2077 auch auf der kommenden Konsolengeneration daddeln kann, ohne dafür extra zur Kasse gebeten zu werden.

Jedoch ist dies bei NBA 2K21 nicht der Fall. Hier müssen alle Gamer zur Mamba-Edition greifen, um ein entsprechendes Upgrade zu erhalten. Ob sich dies für 2K Games rechnen wird, bleibt abzuwarten. Allerdings scheint EA ebenfalls einen Sonderweg gehen zu wollen. Wer Fifa 21 auf der Series X zocken will, muss das Spiel bis zum 31. Dezember 2020 erworben haben. Außerdem muss das Next-Gen-Upgrade bis zum 31. März 2021 aktiviert werden. Ansonsten müssen die Gamer von EA für ein Update zahlen.

Ob Microsoft sich dafür entscheiden wird, sämtliche Kosten zu übernehmen und ein entsprechendes Paket zum Launch stricken wird, bleibt zunächst abzuwarten. Vorstellbar wäre jedoch, dass allen Vorbestellern ein kostenloses Upgrade garantiert wird.