Microsoft kündigt Xbox Series X Event für den 23. Juli an

Nachdem Sony kürzlich das finale Aussehen der PlayStation 5 verraten hat und wir das Aussehen der Xbox Series X schon kennen, fehlt das Gegenstück zu Sonys Gaming-Event, auf dem bereits die RDNA-2-Architektur bzw. Funktionen der Unreal Engine 5 gezeigt wurden.

Aber am 23. Juli soll es nun soweit sein und Microsoft will einen "Games Showcase" abhalten. Auf diesem soll es vor allem Gameplay zu sehen geben, welches man bisher noch nicht veröffentlichte. Welche Spiele gezeigt werden, ist nicht bekannt. Heiß erwartet werden sicherlich erste Einblicke bzw. weitere Details zu Halo Infinite oder ein weiterer Teil aus der Fable-Reihe. Als weitere Titel kursieren Psychonauts 2, Forza und Gears of War.

Am 23. Juli um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird es auf YouTube und Twitch einen entsprechenden Livestream geben.