Digital Foundry: Die Kühlung der Xbox Series X im Detail angeschaut

In einem sehr interessanten Video und Artikel von Digitalfoundry gibt Microsoft ausführlich Einblick in den Aufbau der kommenden Xbox Series X. Im Video schauen sich die Kollegen vor allem die einzelnen Komponenten der Kühlung an. Was direkt ins Auge fällt, ist die Größen des Chipsatzes und auch die Größe der Kühlkörpers sowie des Hauptlüfters, der mit 130 mm recht groß ausfällt.

Das Netzteil wird 315 W liefern, dementsprechend muss natürlich auch die Konsole gekühlt werden um einigermaßen erträglich leise zu bleiben. Die Spannungsversorgung des SoCs verbraucht bis zu 100 W pro Quadratzoll. Das machte es nötig, das Mainboard in zwei Teile zu zerlegen um die thermische Verlustleistung kontrollierbar zu halten. Das Hauptmainboard beherbergt den Prozessor der Xbox und den GDDR6-Arbeitsspeicher, während das "Southbridge-Board" die Ein- und Ausgaben von Blu-Ray-Player, HDMI und den Controllern verwaltet. Beide Boards sitzen sich gegenüber und sind durch einen massiven Kühlblock aus Aluminium getrennt, der die größte Fläche der Kühlung darstellt.

Der Lüfter arbeitet mit einer Pull-Konfiguration, bei der kalte Luft von unten angesaugt wird und dann durch die Komponenten gezogen wird. Die warme Luft wird durch die gelochte Oberseite der Xbox Series X wieder abgegeben. Der Luftstrom wird dabei in zwei Bereiche aufgeteilt, wobei der eine Kühlstrom das Netzteil, Blu,Ray-Player und die SSD kühlt, während der Hauptstrom für den SoC und die Mainboards verwendet wird.

Das ganze Design der Xbox Series X sieht sehr kompakt aus, zwischen den einzelnen Komponenten ist minimal freier Platz. Das modulare Design schafft jedoch auch Hoffnung auf eine gute Reparierbarkeit der Konsole, da die Komponenten im dreidimensionalen Tetris gut erreichbar scheinen. Natürlich müssen dann auch die notwendigen Ersatzteile verfügbar sein und sicherlich wird der Privatnutzer nicht eigenhändig eine Reparatur vornehmen.