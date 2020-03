PlayStation 4 ist bei Aldi wieder zurück zum Schnäppchen-Preis

Nachdem die Discount-Einzelhandelskette Aldi Nord bereits im vergangenen Jahr die Sony PlayStation 4 im Angebot hatte, legt das Unternehmen jetzt nach. Ab dem 26. März 2020 werden sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd die PlayStation 4 Slim mit 500 GB und zwei DualShock-4-Con­trol­lern für 199 Euro im Angebot haben. Aktuell ist ebenfalls davon auszugehen, dass sich die PS4 nur in den Filialen selbst erwerben lässt und der Discounter keine Konsolen über seinen Onlinestore vertreiben wird.

Auch im November verlangte der Einzelhändler 199 Euro für die PlayStation 4 mit insgesamt 500 GB an Festplattenspeicher. Somit scheint die PS4 weiter verramscht zu werden, um in den Lagern für die neue Generation der Konsole Platz zu machen. Sobald die PlayStation 5 in den Läden steht, dürfte das Interesse am Vorgängermodell massiv einbrechen.

Neben Sonys PlayStation 4 hat der Discounter seit neuestem auch iPhones im Angebot. Über die Aldi-Talk-Webseite lassen sich das iPhone XR sowie das iPhone 11 in der Standard- und Pro-Version erwerben. Preislich kann Aldi mit den bekannten Onlineshops mithalten. So liegt ein Apple iPhone 11 Pro in Silber mit 512 GB bei 1.489 Euro. Das gleiche Gerät kostet aktuell bei Mindfactory 1.440 Euro zzgl. Versandkosten. Allerdings bietet der Discounter all seinen Käufern ein gratis Aldi Talk Starter-Set mit einem Startguthaben von 10 Euro an.

Warum der Discounter neuerdings verstärkt auf Markenartikel aus der Elektronikbranche setzt, ist momentan nicht bekannt. Jedoch hat das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, die beiden Märkte Süd & Nord zusammenzulegen. Dies zeichnet sich in erster Linie durch die angebotenen Produkte ab. Immer mehr bekannte Produkte aus den Süd-Filialen finden sich im Nord-Sortiment wieder. Die Angebote nutzt der Discounter allem Anschein nach, um neue Kunden in seine Läden zu locken und diese mit dem neuen Konzept zu überzeugen.