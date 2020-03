Die Nintendo Playstation hat einen neuen Besitzer gefunden

Wie Hardwareluxx bereits Anfang des Jahres berichtete, ließ sich der einzig erhaltene Prototyp der Nintendo PlayStation über das Auktionshaus Heritage Auctions erwerben. Laut dem Besitzer Terry Diebold stammt das Gerät aus einer im Jahr 2009 durchgeführten Büroauflösung und wechselte zur damaligen Zeit für schlappe 75 US-Dollar den Besitzer. Der neue Eigentümer der Nintendo PlayStation musste jedoch weitaus tiefer in die Tasche greifen um die Konsole sein Eigen zu nennen. Insgesamt zahlte der neue Besitzer 360.000 US-Dollar für den Prototypen. Davon gehen 300.000 US-Dollar an den ehemaligen Eigentümer und insgesamt 60.000 US-Dollar an das Auktionshaus.

Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtete, handelt es sich bei dem Käufer um Greg McLemore. McLemore ist der Gründer von Pets.com und sammelt seit 20 Jahren seltene Videospiele und alles was dazu gehört. Der Gründer selbst bezeichnete den Kaufpreis als preiswert. Womit er nicht ganz unrecht haben dürfte, da in der Vergangenheit eine Kopie von Super Mario Bros. in einem neuwertigen Zustand für schlappe 100.000 US-Dollar über die Ladentheke ging. Zudem soll McLemore dem ehemaligen Besitzer Terry Diebold bereits vor ein paar Jahren ein Angebot von 100.000 US-Dollar für die Nintendo-PlayStation-Konsole unterbreitet haben. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Konsole in den Jahren an Wert zunehmen wird. Momentan erfreut sich das sogenannte Retrogaming immer größerer Beliebtheit und die Sammler-Szene von alten Videospielen wird nicht nur in Deutschland immer größer.

Des Weiteren gibt es eine gute Nachricht für alle, die sich den genannten Prototypen mal etwas genauer anschauen möchten. Der neue Besitzer gab bekannt, dass er die frisch erworbene Konsole dem University of Southern California’s Pacific Asia Museum ausleihen wird. Das Museum plant eine Sonderausstellung rund um den asiatischen Einfluss auf die Videospielindustrie.