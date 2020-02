Bauteile der PlayStation 5 sollen die Konsole teuer machen

Noch in diesem Jahr wird Sony mit der PlayStation 5 seine neuste Konsolen-Entwicklung ins Rennen schicken und sich damit einen weiteren Wettstreit mit dem direkten Kontrahenten Microsoft liefern. Microsoft wird bekanntlich ebenfalls seine nächsten Generation der Xbox im Laufe des Jahres veröffentlichen. Bisher sind schon einige Details zur PlayStation 5 durchgesickert, doch beim Preis gibt es auch weiterhin keinerlei Informationen. Nun scheint jedoch etwas Bewegung in die Sache zu kommen, wonach die PlayStation 5 laut einem Bereich von Bloomberg teurer werden könnte als bisher angenommen.

Demnach soll Sony nämlich für die Bauteile tiefer in die Tasche greifen müssen als noch beim Vorgänger. Die Konsole soll inklusive der Produktion rund 450 US-Dollar kosten und damit im Vergleich zum Vorgänger PlayStation 4 mit rund 380 US-Dollar teurer werden. Sony ist nach dem Bericht deshalb noch in der Preisfindung. Man möchte einerseits nicht auf den höheren Produktionskosten sitzenbleiben, andererseits die Konsole zu einem aggressiven Preis verkaufen. Vor allem auch, um gegenüber Microsoft keinen Nachteil zu haben.

Sony soll sich deshalb noch nicht auf einen endgültigen Preis festgelegt haben. Allerdings dürfte dieser in jedem Fall über dem damaligen Startpreis der PlayStation 4 liegen, die mit 399 US-Dollar in den Handel gestartet ist. In jedem Fall bleibt es spannend, wer zumindest beim Preis die Nase vorne haben wird. Microsoft macht sich an diesem Punkt ebenfalls sicherlich schon seit einiger Zeit viele Gedanken.