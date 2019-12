Microsoft stellt die Xbox Series X für Ende 2020 vor (Update)

Microsoft hat die finale Version der Xbox Series X vorgestellt. Diese wird zum Weihnachtsgeschäft 2020 erhältlich sein. Damit bekommt die bisher immer als Project Scarlett bezeichnete Konsole einen finalen Namen und wird im zu erwartenden Zeitraum auf den Markt kommen. Neben dem Design und einer etwas vagen Angabe zur Leistung kennen wir nun auch den neuen Xbox Wireless Controller.

Die schwarze, monolithische Xbox Series X unterscheidet sich im Design von allen bisherigen Xbox-Konsolen. Die Oberseite des hochkant stehenden Würfels ist mit einem Gitter versehen und neben der grün leuchtenden LED wird durch dieses die Abwärme aus dem Gehäuse abgeführt.

Über die verbaute Hardware will sich Microsoft zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht detailliert äußern. Bekannt ist, dass eine AMD-APU mit Zen-2-Kernen und einer GPU mit RDNA-Architektur zum Einsatz kommen wird. Allerdings spricht Microsoft über eine grobe Einschätzung der Leistung: Viermal schneller als die Xbox One X soll sie sein. Unklar ist, wie Microsoft hier zwischen CPU- und GPU-Leistung unterscheidet, oder diese einfach zusammenführt. Da eine solche APU von AMD bisher offizielle noch nicht gibt, hält man sich hier sicherlich mit den Details noch etwas zurück.

Microsoft spricht aber über die Möglichkeiten und Funktionen, die über die Hardware zur Verfügung gestellt werden sollen: Hardwarebeschleunigtes Raytracing, Variable Rate Shading, eine SSD der nächsten Generation (was auch immer das heißen soll) und eine Rückwärtskompatibilität zur Xbox One. Funktionen wie Dynamic Latency Input (DLI) und Auto Low Latency Mode (ALLM) werden ebenfalls genannt, jedoch nicht näher erläutert, worum es sich dabei handeln soll. Der Name deutet eine Technik an, welche die (Eingabe-)Latenzen reduziert. Im Verlaufe des Jahres 2020 wird Microsoft darüber sicherlich mehr verraten.

Ziel all der Hardware ist eine Darstellung der Spiele in 4K bei 60 FPS. Entwicklern wird aber auch ermöglicht, ihre Spiele mit bis zu 120 FPS laufen zu lassen – ebenfalls bei 4K-Auflösung. Aufwändige Spiele mit hochauflösenden Texturen und Effekten dürften die 120 FPS bei 4K aber nicht erreicht. Da Microsoft aktuell nicht über die angebotenen Anschlüsse spricht, wären 4K@120FPS ein klarer Hinweis auf HDMI 2.1.

Der neue Xbox Wireless Controller wird – wie der Name schon sagt – drahtlos funktionieren. Er übernimmt einige Eingabefunktionen des Xbox Elite Series 2 Wireless Controllers. Der neue Xbox Wireless Controller wird zudem mit Windows 10 funktionieren.

Derzeit äußert sich Microsoft noch nicht zum Preis der Xbox Series X.

Erster Trailer

Ein erster Trailer soll die Möglichkeiten der Xbox Series X darstellen. Gezeigt wird Senua’s Saga: Hellblade II, der Nachfolger von Hellblade: Senua’s Sacrifice:

Update: Neue Xbox heißt nur "Xbox"

Über den verkündeten Namen Xbox Series X konnte man in den vergangenen Tagen bereits stolpern und viel wurde darüber diskutiert, warum ein Series im Namen verwendet wird. Gegenüber Business Insider hat sich Microsoft nun noch einmal zur Namensgebung geäußert. Demnach wird die neue Konsole einfach nur Xbox heißen.

"The name we’re carrying forward to the next generation is simply Xbox. And at The Game Awards you saw that name come to life through the Xbox Series X. Similar to what fans have seen with previous generations, the name ‚Xbox Series X‘ allows room for additional consoles in the future"

Eine Xbox Series X deutet damit daraufhin, dass Microsoft an mehreren Modellen arbeitet, was sich bereits mehrfach angedeutet hat.