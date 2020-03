Star Trek Voyager per AI auf 4K gebracht

Bereits häufiger haben wir über die Möglichkeiten der Machine-Learning-Anwendungen berichtet, altes Bildmaterial zu verbessern. Den Anfang machte ein Versuch mit Star Trek Deep Space Nine, zuletzt wurde aber auch ein altes Schwarz-Weiß-Video in ein 4K@60FPS-Format gebracht.

Auf Reddit wurden nun die Ergebnisse einer solchen Bearbeitung einer alten Star-Trek-Voyager-Folge präsentiert. Diese wurde vom DVD-Format auf ein 4K skaliert.

Noch immer erfreuen sich einige TV-Serien aus den 90ern großer Beliebtheit. Doch in Zeiten immer hochauflösender Inhalte fallen diese optisch immer weiter zurück. Nun gibt es immer wieder Remastered-Versionen bekannter Filme und Serien. Diese basieren sehr oft auf hochauflösendem Originalmaterial und werden auch anderweitig noch einmal optisch aufgebessert – sprich Remastered. Im Falle von Filmen und Serien die viele Post-Production-Arbeiten enthalten, wie die CGI-Effekte der Star-Trek-Serien, wurde das originale 35-mm-Material häufig direkt auf Videoband und damit in 640 x 480 Pixel übertragen und dann bearbeitet. Dies machte auch die Bearbeitung der Effekte für die Macher einfacher. Dies sorgt außerdem dafür, dass es kein hochauflösendes Originalmaterial gibt.

Für die Überarbeitung wurde AI Gigapixel verwendet. Bei AI Gigapixel handelt es sich um ein Deep-Learning-Netzwerk, welches reale Bilder verbessern soll. Dementsprechend ist es auf echte Fotos trainiert, kann jedoch auch mit einzelnen Bildern einer TV-Serie mit CGI-Effekten ganz gut umgehen.

Insgesamt wurden fünf Folgen von Star Trek Voyager umgewandelt. Pro Folge dauert dies in etwa sechs Stunden. Frame für Frame wird dazu analysiert und überarbeitet. Probleme bereiten allerdings noch Kameraschwenks. Die Synchronisation zur Tonspur scheint hingegen kein Problem zu sein.

Die Ergebnisse sind aus technischer Sicht also vielversprechend – offen ist jedoch die Frage, ob die Rechteinhaber ein Interesse an einer Neuauflage der Serienklassiker haben oder nicht. Neben den Star-Trek-Serien laufen noch immer dutzende Sitcoms aus den 90ern in den Streamingdiensten, die offenbar noch sehr gefragt sind. Auch diese würden von einem AI-Upscaling deutlich profitieren.

Als Fanprojekt wird sich so etwas nicht etablieren können, da Kopien der Remastered-Serien in dieser Form nicht erlaubt sind. Allenfalls kleinere Videoschnipsel können bei Youtube und Co. veröffentlicht werden.

Die Art und Weise wie AI Gigapixel arbeitet, birgt gewisse Parallelen zum Deep Learning Super Sampling. In Version 2.0 hat DLSS den AI-Upscaler noch einmal deutlich verbessert und flexibler werden lassen.