Wenn auch deutlich verspätet, deuten zwei Quellen darauf hin, dass Samsung die Galaxy-S26-Serie einen Monat später als üblich am 25. Februar 2026 beim eigenen Unpacked-Event offiziell vorstellen wird. Bereits im Vorfeld sind die vermeintlichen Spezifikationen sowie die Designs der drei S26-Modelle durchgesickert, wobei Samsung die finalen technischen Eigenschaften beim Unpacked-Event preisgeben wird, was auch die Designs einschließt. Neben dem normalen Galaxy S26 mit kompakteren Abmessungen wird es auch das Galaxy S26+ und natürlich als Sahnehäubchen das Galaxy S26 Ultra geben. Unklar ist in diesem Jahr, welche Modelle und welche Regionen dieser Welt welchen SoC erhalten. Neben dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 (eventuell als stärkere Version "for Galaxy") kommt jedoch auch der hauseigene Exynos 2600 infrage.

Als Quelle für das Unpacked-Datum dient einerseits Sammobile, jedoch als zweite Quelle auch der Nutzer Evan Blass auf der X-Plattform. Beide sind sich inkl. Bildmaterial sicher, dass Samsung die Galaxy-S26-Reihe am 25. Februar 2026 vorstellen wird. Wie üblich, erfolgt der Marktstart dann ein paar Tage später. Gemutmaßt wird der 10. März 2026. Abseits der Galaxy-S26-Smartphones soll Samsung an diesem Tag auch die Galaxy-Buds-4-Serie vorstellen. Für die meisten Interessenten dürften allerdings die Galaxy-S26-Smartphones im Vordergrund stehen.

Besonders interessant sind natürlich die technischen Daten der Galaxy-S26-Modelle, doch diese sind derzeit noch als Gerücht und damit mit Vorsicht zu behandeln. Das Galaxy S26 dient als kompakterer Einstieg mit den Abmessungen 149,5 × 71,5 × 6,9 mm und einem Gewicht von 164 g. Samsung wird laut den Gerüchten auf ein 6,3 Zoll großes AMOLED-LTPO-Display setzen, das mit 2.340 x 1.080 Pixel auflöst und in dieser Konstellation eine Pixeldichte von 409 ppi aufweisen würde. Während in den USA und auch in China Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 zum Einsatz kommen dürfte, deuten die Gerüchte darauf hin, dass Samsung für Europa auf den hauseigenen Exynos 2600 setzen wird. Dies soll gleichermaßen auch für das Galaxy S26+ gelten. Dessen Display wird voraussichtlich 6,7 Zoll groß sein und durch die sehr hohe Auflösung mit 3.120 x 1.440 Pixel auf eine Pixeldichte von 512 ppi kommen.

Beim Galaxy S26 Ultra hingegen läuft alles auf ein 6,9 Zoll großes Display hinaus, das dann auf 498 ppi kommen würde. Doch im Gegensatz zu den kleineren Modellen wird Samsung sicherlich die Anti-Reflex-Beschichtung verbessert haben, die bereits beim Galaxy S25 Ultra vom Vorjahr gute Ergebnisse gezeigt hatte. Global soll beim Galaxy S26 Ultra der Snapdragon 8 Elite Gen 5 verbaut sein, womöglich wieder inklusive "for Galaxy" mit gesteigerten Taktraten. Zwei Kerne des Snapdragon 8 Elite Gen 5 sollen ohne "for Galaxy-Ergänzung" bereits bis auf 4,6 GHz kommen, während die anderen sechs Kerne mit bis zu 3,62 GHz ebenfalls nicht langsam unterwegs sind. Alle drei Modelle bringen wahrscheinlich einen 12 GB großen LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 10,7 GBit/s. Einzige Ausnahme stellt wohl das Galaxy S26 Ultra für den chinesischen Markt dar, das bis auf 16 GB RAM kommen soll, um mit den dortigen Smartphone-Modellen anderer Hersteller aus China besser konkurrieren zu können.

Gegenüberstellung der Galaxy-S26-Serie (Gerücht)

Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Betriebssystem One UI 8.5 (Android 16) One UI 8.5 (Android 16) One UI 8.5 (Android 16) Display 6,3 Zoll FHD+ AMOLED LTPO, 120 Hz, ~2600 Nits 6,7 Zoll QHD+ AMOLED LTPO, 120 Hz 6,9 Zoll QHD+ Dynamic AMOLED LTPO, 120 Hz, Gorilla Armor 2 + Anti-Reflex Auflösung ~2340 × 1080 Pixel (~409 ppi) ~3120 × 1440 Pixel (~512 ppi) ~3120 × 1440 Pixel (~498 ppi) Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 (USA/China) oder Exynos 2600 (Europa) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (USA/China) oder Exynos 2600 (Europa) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (global erwartet, "for Galaxy") RAM 12 GB (LPDDR5X, 10,7 GBit/s) 12 GB (LPDDR5X, 10,7 GBit/s) 12 GB (USA/Europa) oder 16 GB (China), (LPDDR5X, 10,7 GBit/s) Speicher 256 GB / 512 GB (UFS 4.0), nicht erweiterbar 256 GB / 512 GB (UFS 4.0), nicht erweiterbar 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0), nicht erweiterbar Rückkamera Triple: 50 MP Haupt + 12 MP Ultraweit + 10 MP Tele (3× optisch) Triple: 50 MP Haupt + 12 MP Ultraweit + 10 MP Tele (3×) Quad: 200 MP Haupt (verb. Blende ~f/1.4) + 50 MP Ultraweit + 10/12 MP Tele (3×) + 50 MP Periskop (5×) Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP Akku ~4300 mAh ~4900 mAh 5000 mAh (manche Leaks: bis 5400–5500 mAh) Aufladen 45 W kabelgebunden, 15W kabellos 45 W kabelgebunden, 15W kabellos, Qi2-Unterstützung 60 W kabelgebunden, 25 W kabellos, Qi2-Unterstützung Maße & Gewicht ~149,5 × 71,5 × 6,9 mm, ~164 g ~158,4 x 75,7 x 7,35 mm, ~194 g ~163,6 x 78,1 x 7,9 mm, ~214 g Sonstiges IP68, 7 Jahre Updates, verbesserte AI IP68, Qi2, 7 Jahre Updates, verbesserte AI S Pen, IP68, Privacy Display, Qi2, 7 Jahre Updates, verbesserte AI

Sowohl das Galaxy S26 als auch das Galaxy S26+ wird es wie beim Vorgänger wohl mit 256 und 512 GB an UFS-4.0-Speicher geben. Lediglich das Ultra-Modell soll es erneut auch bis zu 1 TB geben. Wie gehabt, kann der Speicher unverändert nicht erweitert werden. Kamera-technisch bekommen das S26 und S26+ laut den vorangegangenen Leaks eine 50-MP-Haupt-, eine 12-MP-Ultraweitwinkel- und eine 10-MP-Telezoom-Kamera spendiert. Beim Galaxy S26 Ultra kommt hingegen wohl der 200-MP-Sensor als Hauptkamera, die 50-MP-Ultraweitwinkel, die 10- oder 12-MP-Telezoom- sowie eine 50-MP-Periskop-Kamera zum Einsatz. An der Front soll es bei 12 MP bleiben.

Bei den Akku-Kapazitäten bleibt Samsung laut den Gerüchten eher konservativ unterwegs. Während es beim Galaxy S26 etwa 4.300 mAh und beim Galaxy S26+ rund 4.900 mAh sein sollen, sind beim Galaxy S26 Ultra die 5.000 mAh als Minimum gesetzt. Ein paar Leaks gehen jedoch auch von möglichen 5.200 oder gar bis 5.500 mAh aus, doch da das Galaxy S26 Ultra gerade mal auf eine Dicke von 7,9 mm kommen soll, sollte nicht davon ausgegangen werden. Alle drei Modelle unterstützen kabelloses Laden, wobei die beiden kleineren Modelle auf 15 W beschränkt sein sollen. Einzig das Galaxy S26 Ultra soll mit 25 W noch etwas schneller laden können. Kabelgebunden werden laut den Gerüchten bis 45 W beim Galaxy S26(+) und 60 W beim Ultra-Modell genannt. Generell hinkt Samsung in diesem Bereich ordentlich hinterher.

Die IP68-Zertifizierung kann bei allen drei Modellen erwartet werden, sowie auch die 7-Jahre-Update-Garantie von Samsung für One-UI-Major- und für die monatlichen Android-Sicherheits-Updates. Und natürlich können eine verbesserte AI-Unterstützung und auch bessere Features erwartet werden. Für das Galaxy S26+ und auch für das Galaxy S26 Ultra wird die Qi2-Unterstützung erwartet, die den Komfort erhöht. Exklusiv für das Galaxy S26 Ultra wird das Privacy-Feature für das Display erwartet, mit dem Fremde von der Seite her nicht auf das Display schauen bzw. dessen Inhalte sehen können. Und einzig das Galaxy S26 Ultra bringt auch den S Pen mit, der sehr wahrscheinlich ebenfalls ohne Bluetooth-Funktion auskommen muss, die Samsung beim Galaxy S25 Ultra gestrichen hatte.

Speicherkrise: Höhere Preise erwartet

Jedem dürfte die Speicherkrise bekannt sein, deren Ende durch den anhaltenden KI-Boom nicht in Sicht ist. Davon betroffen sind natürlich auch die Galaxy-S26-Smartphones, hauptsächlich das Galaxy S26 und das Galaxy S26+. Die Webseite Winfuture.de möchte die schwedischen Preise erfahren haben und hat für den deutschen Raum Euro-Preise abgeleitet. Laut den schwedischen Preisen könnte Samsung für das Galaxy S26 mit 256 GB Speicher einen Preis von 1.049 Euro aufrufen. Für die 512-GB-Variante sollen es dann schon 1.259 Euro sein. Dies entspräche einem Aufpreis von 90 respektive 180 Euro im Vergleich zum Galaxy S25.

Das Galaxy S26+ mit 256 GB soll bei 1.259 Euro starten und bei satten 1.449 Euro für die 512-GB-Variante enden. Der Interessent müsste im Vergleich zum Galaxy S25+ zum Marktstart mal eben 150 respektive 180 Euro drauflegen. Ganz anders dagegen sollen die 512-GB- und 1-TB-Version des Galaxy S26 Ultra mit 1.569 Euro und 1.809 Euro stabil bleiben. Die kleine 256-GB-Variante soll mit 1.399 Euro sogar um 50 Euro günstiger davonkommen.

Samsungs Galaxy-Smartphones sind dafür bekannt, dass die Preise nach einiger Zeit gut nach unten gehen. Ob dies nun auch während der Speicherkrise der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.