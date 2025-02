Werbung

Apple hat das iPhone 16e vorgestellt, das als günstigeres Modell der iPhone-16-Serie mit leistungsstarker Hardware ausgestattet ist. Das Gerät nutzt den A18-Chip, der eine hohe Performance und Energieeffizienz bieten soll. Ergänzt wird dieser durch das C1-Modem, das erstmals von Apple selbst entwickelt wurde und eine verbesserte 5G-Konnektivität ermöglichen will. Das iPhone 16e unterstützt zudem Apple Intelligence, eine KI-gestützte Funktion zur verbesserten Verarbeitung von Nutzeranfragen und zur Bildbearbeitung.

Das 6,1-Zoll-Super-Retina-XDR-Display mit OLED-Technologie bietet ein All-Screen-Design und soll sich besonders für HDR-Videos und Gaming eignen. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt, während die Ceramic-Shield-Frontseite eine erhöhte Widerstandsfähigkeit aufweisen soll. Die Akkulaufzeit soll bis zu sechs Stunden länger sein als beim iPhone 11 und bis zu zwölf Stunden länger als bei früheren SE-Modellen. Das Gerät unterstützt daneben kabelloses Laden sowie USB Typ-C für eine breitere Zubehörkompatibilität.

Das Kamerasystem besteht aus einer 48-Megapixel-Fusion-Kamera mit integriertem 2x-Tele-Zoom, der optische Qualität bieten soll. Die TrueDepth-Frontkamera mit Autofokus kann dabei verbesserte Selfies und Porträtaufnahmen ermöglichen. Die Videofunktion unterstützt 4K mit Dolby Vision und 3D-Audio für eine immersive Tonqualität. Eine neue HDR-Generation soll eine bessere Balance von Licht und Schatten gewährleisten.

Das iPhone 16e nutzt Apple Intelligence für verschiedene KI-gestützte Funktionen wie die Bereinigung von Fotos oder eine erweiterte Sprachsteuerung mit Siri. Durch die Integration von ChatGPT können Nutzer KI-gestützte Antworten abrufen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Apple betont, dass Datenschutzmaßnahmen wie die Verarbeitung von Anfragen direkt auf dem Gerät sowie Private Cloud Compute für zusätzliche Sicherheit sorgen sollen. Noch sind diese Funktionen in Deutschland aber nicht verfügbar.

Zur verbesserten Benutzerführung wurde eine Actiontaste integriert, mit der sich individuell festlegbare Funktionen schnell ausführen lassen sollen. Diese können unter anderem den direkten Zugriff auf die Kamera, die Taschenlampe oder Drittanbieter-Apps ermöglichen. Zudem will die visuelle Intelligenz des Geräts Texte, Telefonnummern und E-Mail-Adressen erkennen und Objekte wie Pflanzen und Tiere identifizieren können.

Das iPhone 16e bietet auch Sicherheitsfunktionen wie Notruf-SOS, Satellitenkommunikation für den Fall eines Netzausfalls sowie Unfallerkennung, die bei schweren Autounfällen automatisch Rettungsdienste alarmieren kann. iOS 18 bringt darüber hinaus neue Anpassungsmöglichkeiten für den Homescreen, ein überarbeitetes Kontrollzentrum sowie eine verbesserte Nachrichten-App mit Unterstützung für RCS.

Das iPhone 16e wird in Schwarz und Weiß mit Speicherkapazitäten von 128, 256 und 512 GB angeboten. Die Preise beginnen bei 699 Euro. Vorbestellungen starten am 21. Februar, die Verfügbarkeit im Handel beginnt am 28. Februar.