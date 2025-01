Werbung

Künstliche Intelligenz ist seit ChatGPT in aller Munde - und KI ist auch das zentrale Thema bei Samsungs heutigem Unpacked-Event. Die neuen Oberklasse-Smartphones Galaxy S25, Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra sollen nicht einfach nur Smartphones, sondern KI-Begleiter sein. Gleichzeitig verspricht Samsung ein vielseitiges Nebeneinander unterschiedlicher Eingabemöglichkeiten und ruft damit eine "multimodale Ära" aus.

Einige zentrale KI-Funktionen werden dabei von Google bereitgestellt, so vor allemm Gemini und eine überarbeitete Circle-to-Search-Funktion. Eine zentrale Säule für die stärkere KI-Integration soll aber auch Samsungs Benutzeroberfläche One UI 7 sein. Damit erfasst das Smartphone noch stärker Gewohnheiten und Bedürfnisse seines Nutzers und soll ihn so persönlicher unterstützen können. Dafür werden Text, Sprache, Bilder und Videos erfasst - was Samsung als multimodale KI-Fähigkeiten beschreibt. So soll es möglich sein, das Smartphone gezielt nach einem bestimmten Foto in Samsung Gallery zu fragen oder auch Einstellungen per Sprachkommando anzupassen. Telefonate können über Call Transcript einfach als Text erfasst werden. Mit Now Brief wird der neue Tag für den Nutzer individuell zusammengefasst. Die Now Bar ist hingegen eine neue Live-Anzeige auf dem Sperrbildschirm, die ebenfalls KI-gefüttert wird. Die Privatsphäre soll dadurch geschützt werden, dass personalisierte Daten im Knox Vault gesichert gespeichert werden.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Samsung greift für die neuen Galaxy-Modelle auf eine angepasste Variante des Snapdragon 8 Elite zurück. Der Snapdragon 8 Elite for Galaxy soll einige Anpassungen für eine höhere KI-Performance erhalten haben. Zur Kühlung setzt man auf eine um 40 Prozent vergrößerter Vapor Chamber und ein optimiertes thermal interface material (TIM).

Die drei Modelle Galaxy S25, Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra unterscheiden sich weiterhin bei der Größe des OLED-Displays. Das Galaxy S25 hat ein 6,2-Zoll-FHD-Display. Beim Galaxy S25+ wird hingegen ein 6,7-Zoll-QHD+-Display und beim Galaxy S25 Ultra ein 6,9-Zoll-QHD+-Display verbaut, das erstmalig von Gorilla Armor 2 geschützt wird. Alle Displays unterstützen eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Der Arbeitsspeicher ist immer 12 GB groß. Beim Galaxy S25 hat man die Wahl zwischen 128, 256 und 512 GB Flash-Speicher. Beim Galaxy S25+ stehen 256 und 512 GB und beim Galaxy S25 Ultra 256 und 512 GB sowie auch 1 TB zur Auswahl. Auch die Akku-Größe wächst von Modell zu Modell - von 4.000 über 4.900 auf 5.000 mAh beim Ultra. Geladen wird kabelgebunden mit bis zu 25 W (Standardmodell) bzw. bis zu 45 W (Galaxy S25+ und Ultra). Alle Modelle unterstützen kabelloses Laden.

Die Kamerabestückung ist zumindest beim Galaxy S25 und dem Galaxy S25+ identisch. Auf der Rückseite wird eine 12-MP-Ultra-Weitwinkelkamera mit einer 50-MP-Hauptkamera und einer 10-MP-Telekamera kombiniert. Die Frontkamera löst mit 12 MP auf. Beim Galaxy S25 Ultra setzt Samsung hingegen eine 50-MP-Ultra-Weitwinkelkamera, eine 200-MP-Hauptkamera und zwei Telekameras mit 50 MP bzw. 10 MP ein. Die Frontkamera ist hingegen identisch. Das gilt auch für den Staub- und Wasserschutz mit IP68-Rating. Laut Samsung wurden die Smartphones in Süßwasser in bis zu 1,5 m Tiefe für bis zu 30 Minuten getestet.

Samsung spendiert Käufern der Galaxy S25-Serie sechs Monate Geminig Advanced und 2 TB Cloudspeicher. Galaxy S25 and Galaxy S25+ werden in den Farbvarianten Navy, Silver Shadow, Icyblue und Mint auf den Markt kommen. Das Galaxy S25 Ultra zeigt sich hingegen in Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver und Titanium Gray. Dazu kommen einige Farbvarianten, die exklusiv dem Samsung-Shop vorbehalten sind. Dort starten die Vorbesteller-Preise aktuell bei 899 Euro. Für die Top-Konfiguration des S25 Ultra werden mit Rabatt 1.569 Euro fällig.