Aktuell findet auf Hawaii der Qualcomm Snapdragon Summit statt, auf dem unter anderem der Snapdragon 8 Elite mit den neuen Oryon-2-Kernen vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um die zweite Generation der Oryon-Kerne, die vom Ex-Nuvia-Team entwickelt wurden. Bisher setzt Qualcomm sie nur in den Snapdragon-X-Elite/Plus-SoCs für Notebooks ein. Noch in diesem Jahr sollen sie dann im Snapdragon 8 Elite auch in Smartphones Verwendung finden.

Die Versprechungen seitens Qualcomm sind groß. Nicht weniger als den schnellsten CPU-Kern will man entwickelt haben. Weitere Details dazu finden sich in unserer News dazu. Neben den neuen CPU-Kernen gibt es eine verbesserte GPU und natürlich spielen auch das Thema KI-Leistung und die NPU eine Rolle.

Wir hatten nun die die Gelegenheit, einige Benchmarks auf der Entwicklungsplattform des Snapdragon 8 Elite durchzuführen. Das Testmodell war mit LPDDR5X-9600 ausgestattet. Letztendlich soll der schnellere LPDDR5X mit 10.600 MT/s zum Einsatz kommen.

Der neue Chip basiert auf Oryon-2-Kernen, die für die mobile Plattformen optimiert sind. Der ersten Generation war im Design und der Ausführung noch anzumerken, dass es sich um eine Datacenter-Architektur gehandelt hat, die von Qualcomm zu einem Notebook-SoC umgebogen wurde.

Die Oryon-Kerne sind mit bis zu 4,32 GHz getaktet. Die neuen Kerne sollen 45 % schneller und 44 % effizienter als im Vorgänger Snapdragon 8 Gen 3 sein. Auch die NPU zeigt diese Zahlen: 45 % schneller und 45 % mehr Leistung pro Watt. Die GPU ist 40 % schneller und energieeffizienter. Insgesamt soll der Snapdragon 8 Elite 27 % an Energie einsparen, was zu einer längeren Akkulaufzeit führen soll.

CPU-Benchmarks

Zunächst ein paar Bilder der Entwicklungsplattform des Snapdragon 8 Elite, die wir auf dem Snapdragon Summit für die Benchmarks verwenden konnten. Bei den Benchmarks gab Qualcomm eine gewisse Auswahl vor. Selbst installieren durften die Tester nichts.

Für die nun folgenden Diagramme konnten wir auf die Datenbasis unserer niederländischen Kollegen von TechnologyInsider zurückgreifen, die vor allem bei den Smartphones eine umfangreiche Testbasis aufzuweisen haben.

Geekbench 6 CPU Single Core Qualcomm Development Platform (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 3241XX Apple iPhone 16 (Apple A18) 3182XX Apple iPhone 15 Pro (Apple A17 Pro) 2935XX Apple iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) 2881XX Apple iPhone 15 Plus (Apple A16) 2514XX Apple iPhone 15(Apple A16) 2459XX ASUS ROG Phone 8 (X Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 2304XX Redmagic 9 Pro (Snapdragon 8 gen 3) 2295XX Xiaomi 14 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 2286XX Samsung Galaxy Flip6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 2267XX Samsung Galaxy Z Fold6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 2254XX Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 gen 3) 2242XX Xiaomi 14 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 2236XX OnePlus 12 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 2219XX Asus Zenfone 11 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 2219XX Swappie Apple iPhone 13 mini (Apple A15 Bionic) 2193XX Samsung Galaxy S24 (Samsung Exynos 2400) 2179XX Sony Xperia 1 VI (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 2168XX Samsung Galaxy S24+ (Samsung Exynos 2400) 2129XX Samsung Galaxy S24 FE (Samsung Exynos 2400e) 1987XX Samsung S23 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 1984XX Motorola Razr 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 1936XX Xiaomi Poco F6 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 1865XX Redmagic 7S Pro(Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 1856XX Google Pixel 8 Pro (Google Tensor G3) 1773XX Redmagic 7 Pro(Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 1759XX Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 1665XX Motorola edge 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 1664XX Nothing Phone (2) (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 1639XX Samsung S23 FE (Samsung Exynos 2200) 1613XX OnePlus Open (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 1547XX Google Pixel 8a (Google Tensor G3) 1528XX Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) 1492XX Poco F6 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 1374XX ASUS ROG Phone 8 (Dynamic Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 1370XX Google Pixel 9 Pro (Google Tensor G4) 1368XX Google Pixel 7a (Google Tensor G2) 1365XX Huawei Pura 70 Pro (HiSilicon Kirin 9010) 1322XX Google Pixel 6a (Google Tensor) 1297XX Google Pixel 9 (Google Tensor G4) 1282XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 1248XX Nothing 2a Plus (Mediatek Dimensity 7350 Pro) 1216XX Xiaomi Mi 11 (Qualcomm Snapdragon 888) 1166XX Google Pixel 9 Pro Fold (Google Tensor G4) 1163XX Samsung Galaxy A55 (Samsung Exynos 1480) 1151XX Motorola Edge 50 Pro (Qualcomm Snapdragon 7 gen 3) 1140XX Nothing Phone (2a) (Mediatek Dimensity 7200 Pro) 1134XX Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) 1116XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) 1110XX Oneplus Nord 3 (Mediatek Dimensity 9000) 1088XX Motorola edge 50 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 1) 1088XX OnePlus 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 1080XX Nothing Phone (1) (Qualcomm Snapdragon 778G+) 1070XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 1055XX Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X) 1055XX Motorola edge 50 neo (Mediatek Dimensity 7300) 1045XX CMF by Nothing Phone 1 (Medaitek Dimensity 7300) 1043XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 1031XX Samsung Galaxy A35 (Samsung Exynos 1380) 1021XX Oppo Reno12 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 1012XX Xiaomi Poco X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860) 1006XX Motorola g85 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 3) 942XX Xiaomi Poco X5 (Qualcomm Snapdragon 695) 910XX OnePlus Nord CE4 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 895XX OPPO Reno11F 5G (Mediatek Dimensity 7050) 892XX Motorola edge 50 Fusion (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 870XX Sony Xperia 10 VI (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 866XX HMD Skyline (Qualcomm Snapdragon 7s gen2) 864XX OnePlus Nord CE 3 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 857XX Xiaomi Poco X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 778G) 854XX OPPO Reno12 F (Mediatek Dimensity 6300) 785XX Oppo A80 (Mediatek Dimensity 6300) 777XX Vivo Y76 (Mediatek Dimensity 700) 722XX Xiaomi Redmi Note 10 5G (Mediatek Dimensity 700) 704XX Samsung Galaxy A15 5G (Mediatek Dimensity 6100+) 648XX Oppo Reno12 (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 586XX Xiaomi Poco C65 (Mediatek Helio G85) 437XX Motorola G24 (Mediatek Helio G85) 412XX Motorola G04 (Unisoc T606) 374XX HMD Pule Pro (Unisoc T606) 373XX punten Meer is beter

Geekbench 6 CPU Multi Core Qualcomm Development Platform (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 10453XX Apple iPhone 16 (Apple A18) 7770XX ASUS ROG Phone 8 (X Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 7364XX Apple iPhone 15 Pro (Apple A17 Pro) 7284XX Apple iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) 7087XX Xiaomi 14 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 7060XX Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 gen 3) 7011XX Redmagic 9 Pro (Snapdragon 8 gen 3) 7011XX Asus Zenfone 11 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6972XX Samsung Galaxy Z Fold6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6886XX Xiaomi 14 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6823XX Samsung Galaxy S24 (Samsung Exynos 2400) 6813XX ASUS ROG Phone 8 (Dynamic Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6777XX Samsung Galaxy Flip6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6691XX OnePlus 12 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6685XX Sony Xperia 1 VI (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6617XX Samsung Galaxy S24+ (Samsung Exynos 2400) 6535XX Samsung Galaxy S24 FE (Samsung Exynos 2400e) 6311XX Apple iPhone 15 Plus (Apple A16) 6210XX Apple iPhone 15(Apple A16) 6154XX Samsung S23 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 5398XX Swappie Apple iPhone 13 mini (Apple A15 Bionic) 5350XX Poco F6 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 5268XX OnePlus Open (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 4839XX Motorola Razr 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 4830XX Motorola edge 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 4749XX Redmagic 7S Pro(Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 4733XX Xiaomi Poco F6 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 4665XX Nothing Phone (2) (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 4590XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 4428XX Google Pixel 8 Pro (Google Tensor G3) 4417XX Redmagic 7 Pro(Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 4191XX Huawei Pura 70 Pro (HiSilicon Kirin 9010) 4062XX Samsung S23 FE (Samsung Exynos 2200) 3994XX Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 3990XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 3847XX OnePlus 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 3757XX Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) 3754XX Google Pixel 9 Pro (Google Tensor G4) 3594XX Samsung Galaxy A55 (Samsung Exynos 1480) 3451XX Google Pixel 7a (Google Tensor G2) 3446XX Xiaomi Mi 11 (Qualcomm Snapdragon 888) 3444XX Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) 3301XX Oneplus Nord 3 (Mediatek Dimensity 9000) 3270XX Google Pixel 8a (Google Tensor G3) 3213XX Motorola Edge 50 Pro (Qualcomm Snapdragon 7 gen 3) 3084XX Nothing Phone (1) (Qualcomm Snapdragon 778G+) 3061XX Motorola edge 50 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 1) 3022XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 3004XX Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X) 3001XX Samsung Galaxy A35 (Samsung Exynos 1380) 2975XX Google Pixel 6a (Google Tensor) 2972XX Oppo Reno12 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 2929XX Motorola edge 50 neo (Mediatek Dimensity 7300) 2922XX CMF by Nothing Phone 1 (Medaitek Dimensity 7300) 2909XX Xiaomi Poco X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860) 2882XX Google Pixel 9 Pro Fold (Google Tensor G4) 2808XX Motorola edge 50 Fusion (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 2715XX Xiaomi Poco X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 778G) 2692XX Nothing 2a Plus (Mediatek Dimensity 7350 Pro) 2656XX Nothing Phone (2a) (Mediatek Dimensity 7200 Pro) 2594XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) 2580XX Sony Xperia 10 VI (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 2424XX Google Pixel 9 (Google Tensor G4) 2421XX HMD Skyline (Qualcomm Snapdragon 7s gen2) 2327XX OPPO Reno11F 5G (Mediatek Dimensity 7050) 2311XX Xiaomi Poco X5 (Qualcomm Snapdragon 695) 2139XX Motorola g85 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 3) 2113XX Oppo Reno12 (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 2040XX OnePlus Nord CE 3 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 2035XX OPPO Reno12 F (Mediatek Dimensity 6300) 1979XX OnePlus Nord CE4 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 1959XX Vivo Y76 (Mediatek Dimensity 700) 1945XX Samsung Galaxy A15 5G (Mediatek Dimensity 6100+) 1836XX Xiaomi Redmi Note 10 5G (Mediatek Dimensity 700) 1820XX Oppo A80 (Mediatek Dimensity 6300) 1680XX Motorola G24 (Mediatek Helio G85) 1410XX HMD Pule Pro (Unisoc T606) 1346XX Motorola G04 (Unisoc T606) 1270XX Xiaomi Poco C65 (Mediatek Helio G85) 1237XX punten Meer is beter

Geekbench 6 GPU Apple iPhone 16 (Apple A18) 28075XX Apple iPhone 15 Pro (Apple A17 Pro) 27260XX Apple iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) 27080XX Apple iPhone 15 Plus (Apple A16) 22825XX Apple iPhone 15(Apple A16) 22609XX Swappie Apple iPhone 13 mini (Apple A15 Bionic) 18117XX Qualcomm Development Platform (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 17926XX Samsung Galaxy S24 FE (Samsung Exynos 2400e) 15822XX Samsung Galaxy S24+ (Samsung Exynos 2400) 15626XX Samsung Galaxy S24 (Samsung Exynos 2400) 15137XX Redmagic 9 Pro (Snapdragon 8 gen 3) 14720XX ASUS ROG Phone 8 (X Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 14464XX ASUS ROG Phone 8 (Dynamic Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 14422XX Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 gen 3) 14300XX Samsung Galaxy Z Fold6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 14052XX OnePlus 12 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 13975XX Sony Xperia 1 VI (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 13972XX Xiaomi 14 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 13942XX Xiaomi 14 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 13777XX Asus Zenfone 11 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 13593XX Samsung Galaxy Flip6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 11155XX Motorola edge 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 9145XX Motorola Razr 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 9097XX Xiaomi Poco F6 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 8752XX Samsung S23 FE (Samsung Exynos 2200) 8735XX Samsung S23 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 8687XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 8550XX OnePlus Open (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 8366XX Poco F6 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 7638XX Google Pixel 6a (Google Tensor) 6681XX Google Pixel 9 (Google Tensor G4) 6560XX Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) 6553XX Google Pixel 9 Pro (Google Tensor G4) 6546XX Google Pixel 9 Pro Fold (Google Tensor G4) 6491XX Redmagic 7S Pro(Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 6214XX Nothing Phone (2) (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 6013XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 5881XX Oneplus Nord 3 (Mediatek Dimensity 9000) 5871XX OnePlus 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 5536XX Google Pixel 8a (Google Tensor G3) 5502XX Google Pixel 8 Pro (Google Tensor G3) 5241XX Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 5208XX Redmagic 7 Pro(Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 4723XX Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) 3979XX Nothing 2a Plus (Mediatek Dimensity 7350 Pro) 3958XX Google Pixel 7a (Google Tensor G2) 3870XX Motorola Edge 50 Pro (Qualcomm Snapdragon 7 gen 3) 3507XX Xiaomi Mi 11 (Qualcomm Snapdragon 888) 3294XX Nothing Phone (2a) (Mediatek Dimensity 7200 Pro) 3190XX Samsung Galaxy A55 (Samsung Exynos 1480) 3077XX Xiaomi Poco X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860) 2966XX Samsung Galaxy A35 (Samsung Exynos 1380) 2956XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) 2866XX Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X) 2602XX Motorola edge 50 neo (Mediatek Dimensity 7300) 2600XX Oppo Reno12 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 2572XX Motorola edge 50 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 1) 2525XX CMF by Nothing Phone 1 (Medaitek Dimensity 7300) 2514XX Oppo Reno12 (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 2424XX OPPO Reno11F 5G (Mediatek Dimensity 7050) 2369XX Nothing Phone (1) (Qualcomm Snapdragon 778G+) 2311XX Xiaomi Poco X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 778G) 2110XX Motorola edge 50 Fusion (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 1800XX HMD Skyline (Qualcomm Snapdragon 7s gen2) 1772XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 1765XX Motorola g85 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 3) 1585XX OnePlus Nord CE4 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 1454XX OPPO Reno12 F (Mediatek Dimensity 6300) 1423XX Oppo A80 (Mediatek Dimensity 6300) 1411XX OnePlus Nord CE 3 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 1367XX Xiaomi Poco X5 (Qualcomm Snapdragon 695) 1363XX Sony Xperia 10 VI (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 1320XX Vivo Y76 (Mediatek Dimensity 700) 1238XX Samsung Galaxy A15 5G (Mediatek Dimensity 6100+) 1229XX Xiaomi Redmi Note 10 5G (Mediatek Dimensity 700) 1200XX Xiaomi Poco C65 (Mediatek Helio G85) 573XX Motorola G24 (Mediatek Helio G85) 550XX HMD Pule Pro (Unisoc T606) 456XX Motorola G04 (Unisoc T606) 445XX Huawei Pura 70 Pro (HiSilicon Kirin 9010) punten Meer is beter

3DMark Wild Life Extreme

3DMark Wild Life Extreme Qualcomm Development Platform (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 7034XX Redmagic 9 Pro (Snapdragon 8 gen 3) 5233XX Asus Zenfone 11 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 5220XX ASUS ROG Phone 8 (X Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 5216XX Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 gen 3) 5067XX OnePlus 12 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 4993XX Xiaomi 14 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 4969XX Xiaomi 14 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 4853XX ASUS ROG Phone 8 (Dynamic Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 4671XX Samsung Galaxy S24 (Samsung Exynos 2400) 4354XX Samsung Galaxy S24+ (Samsung Exynos 2400) 4182XX Samsung Galaxy Flip6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 4161XX Samsung S23 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 3806XX Samsung Galaxy Z Fold6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 3740XX Sony Xperia 1 VI (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 3737XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 3731XX Apple iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) 3672XX Samsung Galaxy S24 FE (Samsung Exynos 2400e) 3638XX Apple iPhone 16 (Apple A18) 3603XX OnePlus Open (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 3600XX Apple iPhone 15 Pro (Apple A17 Pro) 3481XX Poco F6 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 3435XX Apple iPhone 15 Plus (Apple A16) 3173XX Apple iPhone 15(Apple A16) 3105XX Motorola edge 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 2971XX Redmagic 7S Pro(Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 2836XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 2719XX Redmagic 7 Pro(Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 2642XX Xiaomi Poco F6 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 2640XX OnePlus 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 2603XX Motorola Razr 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 2566XX Google Pixel 9 Pro Fold (Google Tensor G4) 2491XX Google Pixel 8a (Google Tensor G3) 2407XX Google Pixel 8 Pro (Google Tensor G3) 2392XX Samsung S23 FE (Samsung Exynos 2200) 2374XX Nothing Phone (2) (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 2363XX Oneplus Nord 3 (Mediatek Dimensity 9000) 2325XX Swappie Apple iPhone 13 mini (Apple A15 Bionic) 2243XX Google Pixel 6a (Google Tensor) 2182XX Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 2160XX Google Pixel 9 Pro (Google Tensor G4) 2012XX Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) 1887XX Google Pixel 7a (Google Tensor G2) 1887XX Google Pixel 9 (Google Tensor G4) 1829XX Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) 1801XX Motorola Edge 50 Pro (Qualcomm Snapdragon 7 gen 3) 1473XX Nothing 2a Plus (Mediatek Dimensity 7350 Pro) 1380XX Huawei Pura 70 Pro (HiSilicon Kirin 9010) 1373XX Xiaomi Mi 11 (Qualcomm Snapdragon 888) 1193XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) 1184XX Nothing Phone (2a) (Mediatek Dimensity 7200 Pro) 1150XX Xiaomi Poco X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860) 958XX Samsung Galaxy A55 (Samsung Exynos 1480) 932XX Oppo Reno12 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 866XX Oppo Reno12 (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 861XX Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X) 860XX Motorola edge 50 neo (Mediatek Dimensity 7300) 860XX CMF by Nothing Phone 1 (Medaitek Dimensity 7300) 851XX Motorola edge 50 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 1) 826XX HMD Skyline (Qualcomm Snapdragon 7s gen2) 810XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 803XX Samsung Galaxy A35 (Samsung Exynos 1380) 792XX Motorola edge 50 Fusion (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 791XX Nothing Phone (1) (Qualcomm Snapdragon 778G+) 770XX Xiaomi Poco X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 778G) 685XX OPPO Reno11F 5G (Mediatek Dimensity 7050) 628XX Sony Xperia 10 VI (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 610XX Oppo A80 (Mediatek Dimensity 6300) 465XX Motorola G04 (Unisoc T606) 427XX Motorola g85 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 3) 418XX OnePlus Nord CE4 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 368XX OPPO Reno12 F (Mediatek Dimensity 6300) 365XX OnePlus Nord CE 3 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 363XX Xiaomi Poco X5 (Qualcomm Snapdragon 695) 362XX Samsung Galaxy A15 5G (Mediatek Dimensity 6100+) 336XX Xiaomi Redmi Note 10 5G (Mediatek Dimensity 700) 320XX Xiaomi Poco C65 (Mediatek Helio G85) 189XX Motorola G24 (Mediatek Helio G85) 188XX Vivo Y76 (Mediatek Dimensity 700) HMD Pule Pro (Unisoc T606) punten Meer is beter

GFXBench

GFX Bench 5.1.0 4K Aztec Ruins OpenGL (HighTier) offscreen 3840x2160 Asus Zenfone 11 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 45XX OPPO Reno12 F (Mediatek Dimensity 6300) 41XX Redmagic 9 Pro (Snapdragon 8 gen 3) 37XX Qualcomm Development Platform (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 34XX ASUS ROG Phone 8 (X Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 33XX Xiaomi 14 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 31XX Xiaomi 14 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 31XX OnePlus 12 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 30XX OnePlus Open (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 28XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 28XX Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 gen 3) 27XX Samsung Galaxy Z Fold6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 27XX Sony Xperia 1 VI (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 26XX Poco F6 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 26XX Samsung S23 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 25XX ASUS ROG Phone 8 (Dynamic Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 25XX Samsung Galaxy S24 FE (Samsung Exynos 2400e) 24XX Redmagic 7S Pro(Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 22XX Apple iPhone 16 (Apple A18) 20.5XX Samsung Galaxy S24+ (Samsung Exynos 2400) 20XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 20XX Motorola edge 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 20XX Nothing Phone (2) (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 19XX OnePlus 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 19XX Redmagic 7 Pro(Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 19XX Apple iPhone 15 Pro (Apple A17 Pro) 18XX Apple iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) 18XX Samsung Galaxy S24 (Samsung Exynos 2400) 18XX Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 18XX Oneplus Nord 3 (Mediatek Dimensity 9000) 18XX Xiaomi Poco F6 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 18XX Samsung Galaxy Flip6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 18XX Google Pixel 9 Pro (Google Tensor G4) 18XX Swappie Apple iPhone 13 mini (Apple A15 Bionic) 16.7XX Apple iPhone 15(Apple A16) 16XX Apple iPhone 15 Plus (Apple A16) 16XX Google Pixel 8 Pro (Google Tensor G3) 16XX Google Pixel 8a (Google Tensor G3) 16XX Google Pixel 9 (Google Tensor G4) 16XX Motorola Razr 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 15XX Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) 15XX Google Pixel 9 Pro Fold (Google Tensor G4) 15XX Samsung S23 FE (Samsung Exynos 2200) 14XX Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) 13XX Google Pixel 7a (Google Tensor G2) 12XX Huawei Pura 70 Pro (HiSilicon Kirin 9010) 12XX Nothing 2a Plus (Mediatek Dimensity 7350 Pro) 11XX Motorola Edge 50 Pro (Qualcomm Snapdragon 7 gen 3) 9.6XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) 9.1XX Nothing Phone (2a) (Mediatek Dimensity 7200 Pro) 8.8XX Samsung Galaxy A55 (Samsung Exynos 1480) 7.4XX Motorola edge 50 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 1) 7XX Xiaomi Poco X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860) 6.9XX Oppo Reno12 (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 6.2XX Oppo Reno12 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 6.2XX CMF by Nothing Phone 1 (Medaitek Dimensity 7300) 6.2XX Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X) 6.1XX Motorola edge 50 neo (Mediatek Dimensity 7300) 6.1XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 5.9XX Nothing Phone (1) (Qualcomm Snapdragon 778G+) 5.9XX Xiaomi Poco X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 778G) 5.9XX Motorola edge 50 Fusion (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 5.9XX HMD Skyline (Qualcomm Snapdragon 7s gen2) 5.9XX Samsung Galaxy A35 (Samsung Exynos 1380) 5.6XX OPPO Reno11F 5G (Mediatek Dimensity 7050) 4.6XX Sony Xperia 10 VI (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 4.5XX Motorola g85 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 3) 3.8XX OnePlus Nord CE4 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 3.6XX OnePlus Nord CE 3 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 3.5XX Oppo A80 (Mediatek Dimensity 6300) 2.5XX Vivo Y76 (Mediatek Dimensity 700) 2.4XX Xiaomi Redmi Note 10 5G (Mediatek Dimensity 700) 2.4XX Samsung Galaxy A15 5G (Mediatek Dimensity 6100+) 2.4XX Motorola G24 (Mediatek Helio G85) 1.5XX Xiaomi Poco C65 (Mediatek Helio G85) 1.5XX HMD Pule Pro (Unisoc T606) 0.87XX Motorola G04 (Unisoc T606) 0.85XX Google Pixel 6a (Google Tensor) 0XX Xiaomi Mi 11 (Qualcomm Snapdragon 888) Xiaomi Poco X5 (Qualcomm Snapdragon 695) fps Meer is beter

GFX Bench 5.1.0 1440p Aztec Ruins OpenGL (High Tier) offscreen 2560x1440 Qualcomm Development Platform (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 89XX Redmagic 9 Pro (Snapdragon 8 gen 3) 82XX Asus Zenfone 11 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 77XX ASUS ROG Phone 8 (X Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 71XX Xiaomi 14 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 67XX Xiaomi 14 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 67XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 62XX OnePlus Open (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 61XX Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 gen 3) 58XX OnePlus 12 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 56XX Sony Xperia 1 VI (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 56XX Poco F6 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 56XX ASUS ROG Phone 8 (Dynamic Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 54XX Samsung S23 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 52XX Samsung Galaxy S24+ (Samsung Exynos 2400) 51XX Samsung Galaxy S24 FE (Samsung Exynos 2400e) 50XX Redmagic 7S Pro(Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 47XX Motorola edge 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 45XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 44XX OPPO Reno12 F (Mediatek Dimensity 6300) 44XX Samsung Galaxy Z Fold6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 43XX OnePlus 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 42XX Redmagic 7 Pro(Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 42XX Xiaomi Poco F6 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 42XX Apple iPhone 15 Pro (Apple A17 Pro) 41XX Apple iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) 41XX Google Pixel 9 Pro (Google Tensor G4) 41XX Apple iPhone 16 (Apple A18) 40.1XX Samsung Galaxy S24 (Samsung Exynos 2400) 40XX Oneplus Nord 3 (Mediatek Dimensity 9000) 40XX Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 39XX Apple iPhone 15(Apple A16) 38XX Apple iPhone 15 Plus (Apple A16) 38XX Nothing Phone (2) (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 38XX Samsung Galaxy Flip6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 37XX Google Pixel 8 Pro (Google Tensor G3) 36XX Google Pixel 8a (Google Tensor G3) 36XX Swappie Apple iPhone 13 mini (Apple A15 Bionic) 35XX Google Pixel 9 (Google Tensor G4) 35XX Google Pixel 9 Pro Fold (Google Tensor G4) 35XX Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) 33XX Motorola Razr 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 32XX Samsung S23 FE (Samsung Exynos 2200) 29XX Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) 29XX Google Pixel 7a (Google Tensor G2) 28XX Huawei Pura 70 Pro (HiSilicon Kirin 9010) 28XX Nothing 2a Plus (Mediatek Dimensity 7350 Pro) 23XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) 21XX Motorola Edge 50 Pro (Qualcomm Snapdragon 7 gen 3) 21XX Nothing Phone (2a) (Mediatek Dimensity 7200 Pro) 20XX Google Pixel 6a (Google Tensor) 18XX Samsung Galaxy A55 (Samsung Exynos 1480) 17XX Nothing Phone (1) (Qualcomm Snapdragon 778G+) 15XX Xiaomi Poco X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860) 15XX Motorola edge 50 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 1) 15XX Oppo Reno12 (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 14XX Oppo Reno12 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 14XX Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X) 14XX Motorola edge 50 neo (Mediatek Dimensity 7300) 14XX CMF by Nothing Phone 1 (Medaitek Dimensity 7300) 14XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 13XX Samsung Galaxy A35 (Samsung Exynos 1380) 13XX Xiaomi Poco X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 778G) 13XX Motorola edge 50 Fusion (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 13XX HMD Skyline (Qualcomm Snapdragon 7s gen2) 13XX OPPO Reno11F 5G (Mediatek Dimensity 7050) 11XX Sony Xperia 10 VI (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 10XX Motorola g85 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 3) 8.6XX OnePlus Nord CE 3 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 7.8XX Oppo A80 (Mediatek Dimensity 6300) 6.7XX Vivo Y76 (Mediatek Dimensity 700) 5.7XX Samsung Galaxy A15 5G (Mediatek Dimensity 6100+) 5.7XX Xiaomi Redmi Note 10 5G (Mediatek Dimensity 700) 5.6XX Motorola G24 (Mediatek Helio G85) 3.4XX Xiaomi Poco C65 (Mediatek Helio G85) 3.3XX Motorola G04 (Unisoc T606) 2XX HMD Pule Pro (Unisoc T606) 2XX OnePlus Nord CE4 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 0XX Xiaomi Mi 11 (Qualcomm Snapdragon 888) Xiaomi Poco X5 (Qualcomm Snapdragon 695) fps Meer is beter

Erste Einschätzung

Vor allem die CPU-Benchmarks wissen zu überzeugen – sowohl in der Single-Threaded- als auch in der Multi-Threaded-Leistung. In den verwendeten Benchmarks werden sogar die aktuellen A-Chips von Apple geschlagen. Die GPU-Benchmarks sind ebenfallls überzeugend, jedoch nicht in jedem Benchmark. Vor allem die höhere Speicherbandbreite dürfte hier eine Rolle spielen. Dennoch scheint der Snapdragon 8 Elite ein äußerst potenter Smartphone-SoC zu sein.

Die Benchmarks mit der Entwicklungsplattform geben eine Richtung vor. Die Umsetzung in den Smartphones kann sich noch leicht unterscheiden. Mit dem ROG Phone 9 von ASUS haben wir uns ein erstes Modells bereits kurz anschauen können. Dieses soll im November auf den Markt kommen. Weitere Tests des Snapdragon 8 Elite werden also noch folgen.

Die Oryon-2-Kerne werden wohl in einer nächsten Generation des Snapdragon-X-Elite/Plus zum Einsatz kommen. Bislang befindet sich Qualcomm aber noch in der Ausweitung der Einführung der ersten Generation, denn ab Anfang 2025 werden weitere Modelle mit weniger als acht Kernen und kleinerem Chip erwartet.