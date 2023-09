Werbung

Auch wenn Foldables mittlerweile eine etablierte Kategorie sind, ist die Auswahl an attraktiven Modellen doch überschaubar. Honor hat zur IFA nun mit dem Magic V2 ein besonders schlankes und leichtes Foldable ausgestellt.

Honor Magic V2: Das extra schlanke Foldable

Das Magic V2 ist aufgeklappt 4,8 mm schlank. Selbst zugeklappt kommt es nur auf eine Dicke von 9,9 mm und ist damit schlanker als manches klassische Smartphone. Das Foldable wirkt vom ersten Eindruck her trotzdem recht solide. Das gilt auch für die Scharnierlösung. Samsungs Galaxy Z Fold5 kommt auf 13,4 mm. Bei einem Gewicht von 253 g ist es zudem auch schwerer als das Magic V2 mit seinen 231 g.

Das innere, faltbare Display misst stattliche 7,97 Zoll und bringt es auf eine Auflösung von 2.344 x 2.156 Pixel. Es erreicht maximal eine Helligkeit von 1.600 cd/m² und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Diese Bildwiederholfrequenz wird auch vom äußeren 6,43-Zoll-Display erreicht. Mit 2.500 cd/m² wird es sogar noch heller. Seine Auflösung liegt bei 2.376 x 1.030 Pixel.

Honor kombiniert einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Die Triple-Kamera setzt sich aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 20-MP-Telekamera mit 2,5-fachem Zoom zusammen. Hinzu kommt eine Selfie-Kamera mit 16 MP. Der Akku kann aus einer Kapazität von 5.000 mAh schöpfen.

Wann und zu welchem Preis das Magic V2 hierzulande verkauft werden wird, hat Honor allerdings noch nicht mitgeteilt.

Honor V Purse: Ein Handy im Handtäschchen-Look

Dafür hat man mit dem Honor V Purse noch ein ungewöhnliches Konzept-Smartphone im Gepäck. Auch dieses Modell ist ein Foldable. Es hat aber einen Verschluss, der an eine Handtasche erinnert. Zudem kann es an unterschiedlichen Kettchen getragen werden. Das nach außen gefaltete Display zeigt verschiedene Designs an. Die reagieren zum Teil auch auf Berührungen oder auf Bewegungen des Smartphones. So kann ein goldenes Kettchen auf dem Display mit den Bewegungen des Honor V Purse mitschwingen. Das Konzeptmodell lässt sich also sehr individuell gestalten.



Ob und wann dieses Modell auf den Markt kommen wird, ist aber noch unklar.