Am heutigen Tag fand das Samsung-Unpacked-Event statt und das Highlight waren natürlich die neuen Foldables in fünfter Generation. Mit dem Galaxy Z Fold5 und dem Galaxy Z Flip5 möchte das südkoreanische Unternehmen die neuen faltbaren Smartphones mit einigen Verbesserungen weiterhin den Foldable-Markt ankurbeln. Dabei bleibt eines gleich: Das Galaxy Z Fold5 lässt sich wie ein Buch aufklappen und das Galaxy Z Flip5 lässt sich nach oben hin öffnen.

Im Vergleich zum Vorgänger konnte Samsung das Galaxy Z Fold5 marginal schmaler designen und bringt daher kleine Unterschiede bei den Abmessungen mit. Im zugeklappten Zustand sind es nun 154,9 x 67,1 x 13,4 mm. Klappt man das Smartphone auf, sind es 154,9 x 129,9 x 6,1 mm. Das Gewicht reduziert sich dabei um zehn Gramm auf 253 Gramm. Neu ist das Flex-Scharnier, dass es bei den Vorgängern noch nicht gab. Dadurch soll laut Samsung das Gerät besser in der Hand liegen. Sowohl das Außen- als auch das (große) Innendisplay behalten ihre Zollgrößen mit 6,2 respektive 7,6 Zoll, was auch für die jeweiligen Auflösungen gilt.

An der Front sind es 2.316 x 904 Pixel und aufgeklappt sind es hingegen 2.176 x 1.812 Pixel. Natürlich setzt Samsung hierbei auf eigene AMOLED-Displays. die Range der Bildwiederholrate für das Außendisplay beträgt von 48 Hz bis 120 Hz unterstützen, das Hauptdisplay geht hingegen bis 1 Hz runter. Jeweils konnte Samsung die maximale Helligkeit auf 1.750 Nits steigern, was schon sehr ordentlich ist und auch bei direkter Sonneneinstrahlung kein Problem darstellen sollte.

Die inneren Werte entsprechen dabei der High-End-Ausstattung. Qualcomms Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy bildet dabei das Herzstück, genau wie bei der Galaxy-S23-Serie. Der schnellste Kern geht dabei statt 3,2 GHz bis auf 3,36 GHz hinauf. Hinzu kommen vier Kerne bis 2,8 GHz und drei Kerne bis 2 GHz. In allen drei Speicherversionen (256 GB, 512 GB, 1 TB) kommt ein angemessener LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 12 GB Kapazität. Doch auch bei der Konnektivität bekommt der Käufer das volle Programm: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC sowie auch UWB. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Kameras. An der Front befindet sich die Selfie-Kamera unterhalb des Displays. Auf der Rückseite sind es 12 MP Ultraweitwinkel, 50 MP Weitwinkel und 10 MP Teleobjektiv.

Der Akkumulator kommt dabei auf eine Menge von 4.400 mAh und lässt sich wahlweise über Kabel bis 25 Watt oder kabellos bis 15 Watt. Auch wird Reverse Wireless Charging unterstützt. Genau wie das Galaxy Z Flip5 wird auch das Fold 5 ab Werk mit Android 13 und OneUI 5.1.1 ausgeliefert. Ohne Frage bekommen die beiden Geräte auch für mindestens vier Jahre entsprechende Updates.

Flip 5: Frontdisplay wird deutlich größer

Eine Alternative stellt auch das ebenfalls vorgestellte Galaxy Z Flip5 dar, das sich nach oben hin aufklappen lässt. Im Gegensatz zum Galaxy Z Flip4 wurde das Frontdisplay beim Flip 5 nun deutlich vergrößert. 1,9 Zoll waren es beim Flip 4 mit einer Auflösung von 260 x 512 Pixel. Das Flip5 trumpft dabei nun mit 3,4 Zoll auf und das bei 720 x 748 Pixel. Von 1.500 NIts geht es auf 1.600 Nits hinauf. Unverändert bleibt es bei 60 Hz. Das Hauptdisplay kommt dazu im Vergleich weiterhin auf 6,7 Zoll bei ebenfalls gleichbleibender Auflösung von 2.640 x 1.080, sprich Full-HD-Plus, das allerdings eine Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz erlaubt.

Eine 128-GB-Version wird es nicht geben. Stattdessen bleiben 256 GB und 512 GB (jeweils UFS 4.0) auswählbar. Hinzu kommt ein LPDDR5X-RAM mit 8 GB. Der Energiespeicher kommt beim Galaxy Z Flip 5 auf 3.700 mAh und kann ebenfalls mit oder ohne Kabel aufgeladen werden. Identisch ist auch bei beiden Geräten auch das verwendete Display-Glas. Samsung setzt hierbei auf Cornings Gorilla Glass Victus 2. Ebenfalls enthalten ist jeweils natürlich ein flinker Fingerabdrucksensor für die biometrische Authentifizierung.

Ab heute vorbestellbar, verfügbar ab 11. August

Wer großes Interesse an den Geräten hat, kann auf auf der Samsung-Webseite das Galaxy Z Fold5 und das Galaxy Z Flip5 vorbestellen. Das Fold5 wird es in den Farben Phantom Black, Icy Blue und Cream geben. Exklusiv auf der Samsung-Webseite gibt es zur Auswahl auch noch die Farben Gray und Blue. Deutlich mehr Auswahl gibt es hingegen beim Flip5: Mint, Graphite, Lavender und Cream. Exklusiv kommen noch die Farben Gray, Blue, Green und Yellow hinzu.

Je nach Speicher-Kapazität unterscheiden sich natürlich die Preise. Beim Galaxy Z Fold5 geht es inklusive 256 Speicher bei 1.899 Euro los. Die Speicherverdopplung überschreitet mit 2.019 Euro dann die 2.000-Euro-Marke. Die große 1-TB-Version wurde von Samsung mit 2.259 Euro bepreist und ist exklusiv bei Samsung selbst erhältlich. Die kleine Version des Galaxy Z Flip5 mit 256 GB geht bei 1.199 Euro los und die 512-GB-Version ist für 1.319 Euro erhältlich.

Beide Geräte können ab sofort vorbestellt werden. Offiziell verfügbar sind das Galaxy Z Fold5 und das Galaxy Z Flip5 dann ab dem 11. August.