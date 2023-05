Werbung

Die Gerüchteküche brodelte schon einige Male, wenn es um ein Foldable von Google ging. Und was zumindest die Existenz angeht, haben sie sich letztendlich nun zum Star-Wars-Jahrestag (may the 4th be with you) auch bewahrheitet. Mit dem Pixel Fold möchte Google in erster Linie Samsungs Fold-Phones Konkurrenz machen. Am 10. Mai findet abends unserer Zeit die hauseigene Google I/O statt, wo das Pixel Fold ebenfalls ein Thema sein wird und näher drauf eingegangen wird. Die Keynote zur Google I/O beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit.

Durch den Twitter-Post von Google selbst wurde nun definitiv bestätigt, dass es ein Pixel-Foldable geben wird. Welche technischen Eigenschaften das Pixel Fold haben wird, ist natürlich noch nicht bekannt. Dies wird wohl erst am 10. Mai zur Google I/O enthüllt. Jedoch gab es natürlich jede Menge Gerüchte zum Pixel Fold. Von CNBC machte im April nicht nur das Gerücht die Runde, dass Google das Pixel-Foldable im Juni 2023 launchen wird, sondern gab auch Informationen zu den beiden Displays preis. Das Display auf der Vorderseite im geschlossenen Zustand soll demnach eine Diagonale von 5,8 Zoll aufweisen. Wird das Pixel Fold aufgeklappt, zeigt sich ein 7,6 Zoll großes Display, das dann einem kleinen Tablet entspricht.

Im Vergleich zum Samsung Galaxy Z Fold 4 soll das Gewicht des Pixel Fold etwas größer ausfallen, heißt es seitens CNBC. Bei der Laufzeit sollen bis zu 24 Stunden drin sein, wird dabei der Energiesparmodus aktiviert, sollen es gar bis zu 72 Stunden sein. Dies wird sich dann natürlich in den Tests zum Pixel Fold zeigen müssen. Im Inneren des Pixel Folds soll sich als SoC der Tensor-G2-Chip aufhalten, der von Google selbst stammt und auch beim Pixel 7 (Pro) zum Einsatz kommt. Die Positionierung und die Ausmaße des Kamera-Bereichs sollen vom Pixel 7 Pro übernommen werden.

Hoher Preis erwartet

Unter den Gerüchten waren auch zwei Preise. Einerseits für die 256-GB- und andererseits für die 512-GB-Version. Bei Ersterer Version geht Jon Posser (Front Page Tech) von 1.799 US-Dollar aus. Soll es hingegen gleich die Variante mit 512 GB Speicher sein, müsste mit 1.919 US-Dollar gerechnet werden. Da hierbei noch keine Steuern inkludiert sind, wird der Endkundenpreis noch entsprechend höher ausfallen.

Wer sich brennend für das Google Pixel Fold interessiert und geneigt ist, das Foldable käuflich zu erwerben, kann sich bereits im Google Store registrieren und wird bei Neuigkeiten informiert. Am 10. Mai wird Google dann um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf der Google-I/O-Keynote weitere Informationen rund um das Pixel Fold offiziell bekanntgeben.