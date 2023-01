Werbung

Bereits in der Vergangenheit wurde der aufwändige Prozess des Akkuwechsels bei Smartphones kritisiert. Die Zeiten, in denen sich innerhalb von wenigen Sekunden die Batterie bei einem Handy wechseln lässt, sind lange vorbei. Wer sich über geringe Kapazitäten, bzw. Laufzeit des eigenen iPhone-Akkus ärgert und in Erwägung zieht, diesen zu wechseln, muss in Zukunft tiefer in die Tasche greifen.

Wie jetzt bekannt wurde, beabsichtigt Apple ab dem 1. März 2023 die Gebühren für Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie bei allen iPhone-Modellen vor dem iPhone 14 um 24 Euro anzuheben. Aus diesem Grund liegt der Gesamtpreis bei 99 Euro. Hinzu kommen Versandkosten in Höhe von knapp 12 Euro, sofern das iPhone nicht im Apple-Store oder einem autorisierten Fachhändler abgegeben wird.

Für Besitzer eines iPhone 6s oder 7 liegen die Kosten bei derzeit 55 Euro. Ab März geht es dann auf 79 Euro. Bei der aktuellen Smartphone-Generation (iPhone 14) von Apple belaufen sich die Kosten für einen Akkutausch bereits standardmäßig auf satte 119 Euro.

Nutzer, die den verbauten Akku selber wechseln möchten, haben zudem die Möglichkeit, auf einen alternativen Batteriehersteller zurückzugreifen. An dieser Stelle sollte man jedoch nicht am falschen Ende sparen und definitiv keinen No-Name-Akku verbauen, sondern auf einen renommierten Markenhersteller mit entsprechender Garantie setzen. Andernfalls könnte sich der Akku aufblähen oder im schlimmsten Fall explodieren, bzw. einen Brand auslösen.