iPhone 14: Pro-Modelle haben Kameraprobleme in Drittanbieter-Apps

Kaum ist das iPhone 14 auf dem Markt, gibt es die ersten Nutzer, die über Probleme beim neuen Apple-Smartphone klagen - und das ausgerechnet beim Flaggschiff-Modell der aktuellen Generation. Sowohl Besitzer des iPhone 14 Pro als auch des iPhone 14 Pro Max haben Schwierigkeiten mit der Kamera. Es ist nicht möglich, mit der 48-Megapixel-Hauptkamera Fotos oder Videos innerhalb von Apps aufzunehmen. Nutzerberichten zufolge ist dies unter anderem bei Instagram oder TikTok der Fall.

Wie sich einem TikTok-Video entnehmen lässt, scheint sich die Kamera im Gehäuse zu bewegen. Ob die Bewegungen in Kombination mit Schleifgeräuschen für einen Schaden am Objektiv sorgen können, ist bis dato nicht bekannt. Förderlich für die Haltbarkeit der Kamera ist es jedoch eher nicht. Apple räumte das Problem gegenüber Bloomberg bereits ein und arbeitet an einer Lösung. Ob Apple selbst oder die App-Betreiber aktiv werden müssen, ist unklar. Das kalifornische Unternehmen machte keine Angaben zur Ursache. Somit ist bei allen iPhone-14-Besitzern der Pro-Modelle momentan noch etwas Geduld gefragt.

Die neuen iPhones der Pro-Version haben ein aktualisiertes Display-Design erhalten. Die erstmals beim iPhone X eingeführte Notch gehört nun der Vergangenheit an. Stattdessen besitzen die iPhone-14-Pro-Modelle ein Cut-Out-Display. Mit Hilfe der Software-Lösung Dynamic Island wirkt es, als würde sich der Ausschnitt an die Software-Anforderungen anpassen, beispielsweise bei der Musik-Wiedergabe. Dahinter befinden sich alle Sensoren für Apples FaceID, das natürlich auch wieder mit von der Partie ist. Eine weitere Neuheit der Pro-Modelle besteht in der Always-On-Funktion des Displays.

Das rückseitige Kamera-System des iPhone 14 Pro wurde im Vergleich zu den Vorgängern ebenfalls überarbeitet. Der Hauptsensor der Pro-Modelle arbeitet jetzt mit 48 MP. Gleichzeitig ist der Sensor um 65 % vergrößert worden. Allerdings wird nicht immer die volle Auflösung ausgegeben. Stattdessen findet ein Downsampling auf 12 MP statt, sodass die Bildqualität optimiert werden kann.