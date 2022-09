ASUS ROG Phone 6D Ultimate: Dimensity 9000+ und automatisch öffnender Lufteinlass

Erst im Juli hat ASUS seine Gaming-Smartphones ROG Phone 6 und ROG Phone 6 Pro vorgestellt - und schon gibt es wieder Nachschub bzw. eine Ergänzung. Bei den beiden neuen Modellen ROG Phone 6D Ultimate und ROG Phone 6D verbaut ASUS ein anderes SoC. Das Ultimate-Modell fällt zudem mit einem motorisierten Lufteinlass auf. Zusätzlich sollen mit dem ROG Phone 6 BATMAN Edition nun auch gezielt Batman-Fans angesprochen werden.

In den beiden Non-D-Modelle des ROG Phone 6 verbaut ASUS bekanntlich Qualcomms Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform - also allemal ein leistungsstarkes und aktuelles High-End-SoC. Mit den ROG Phone 6D Ultimate und ROG Phone 6D gibt man nun aber auch dem neuen Flaggschiff-SoC der Konkurrenz eine Chance. Sie erhalten den MediaTek Dimensity 9000+ - also Mediateks direkte Antwort auf Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Benchmarks von ComputerBase zu Folge punktet MediaTek vor allem bei der Multi-Core-Leistung. Bei der GPU-Leistung hat demnach hingegen weiter Qualcomm die Nase vorn. Wenn ASUS seine Gaming-Smartphones nun mit beiden SoCs anbietet, kann der Kunde hier nach seinen Prioritäten entscheiden. Auch bei den neuen D-Modellen legt ASUS viel Wert auf eine leistungsstarke Kühlung. Das ROG Phone 6D profitiert dabei vom GameCool-6-Kühlsystem mit Bornitrid-Wärmeleitmaterial, Vapor-Chamber und Graphitelementen sowie einem aktiven Kühlsystem mit Peltier-Element und Lüfter.

Beim ROG Phone 6D Ultimate geht ASUS noch einen Schritt weiter. Hier kann das AeroActive Portal den Luftstrom des Lüfters direkt in das Innere des Smartphones leiten. Diese Lüftungsöffnung öffnet sich automatisch, wenn der AeroActive-Kühler genutzt wird.

Das ROG Phone 6D erhält 12 GB LPDDR5X-RAM und 256 GB UFS3.1-Speicher. Beim Ultimate-Modell sind 16 GB RAM und 512 GB Speicher gesetzt. Beide Modelle haben wie schon die anderen ROG-Phone-6-Modelle ein 6,78 Zoll Samsung-OLED-Display mit 2.448 x 1.080 Pixeln und 1 ms Reaktionszeit. Bei den Kameras gibt es ebenfalls keine Änderung. Es bleibt also bei einer Triple-Kamera-Lösung, für deren Hauptkamera ein Sony IMX766 mit 50 MP genutzt wird. Ihr steheneine 13-MP-Ultra-Weitwinkelkamera und eine 5-MP-Makrokamera zur Seite. Dazu gibt es an der Front eine 12-MP-Kamera. Die Akku-Kapazität von 6.000 mAh wurde schließlich ebenso beibehalten.

ASUS gibt für das ROG Phone 6D eine UVP von 949 Euro an. Das ROG Phone 6D Ultimate soll stolze 1.399 Euro kosten. Es wird damit nochmal 100 Euro teurer als das ROG Phone 6 Pro. Neu ist zudem noch ein ROG Phone 6 BATMAN Edition mit Batman-Designelementen, dem Batman Aero Case, einem Batman Ejector Pin und einem kleinen Batsignal-Projektor mit USB-C-Anschluss. Auch dieses Modell erhält den MediaTek Dimensity 9000+. Es soll 1.199 Euro kosten.