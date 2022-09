AVM: Neues Update für die FRITZ!App Smart Home

AVM hat jetzt für seine FRITZ!App Smart Home ein Update für alle iOS-Nutzer veröffentlicht. Allerdings lassen sich die neuen Funktionen der Aktualisierung nur mit FRITZ!OS 7.39 nutzen. Da diese Firmware derzeit jedoch nur als Labor-Version erhältlich ist, müssen sich die meisten Nutzer noch etwas gedulden, bis der Hersteller das Betriebssystem für alle FRITZ!Boxen ausrollt.

Zu den Neuheiten zählen Routinen (Wenn-Dann-Verknüpfungen) für die Automatisierung von Smart-Home-Geräten. Zusätzlich ist es möglich, Farbvorlagen anzulegen. Außerdem wurden zwei Fehler behoben. In der Vergangenheit konnte es vorkommen, dass nach einem Neustart der FRITZ!Box die Gruppen von smarten Heizkörperreglern nicht korrekt eingerichtet wurden. Ebenfalls erfolgte die Aktualisierung von Gerätedetails teilweise nicht richtig. Mit der Version 1.6.4 der FRITZ!App Smart Home ist dies nun Geschichte.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

AVM hat zuletzt für die FRITZ!Boxen 7590, 7530 sowie für die 6690 Cable und die 6591 beziehungsweise 6660 ein Labor-Update veröffentlicht. Zu den neuen Funktionen des FRITZ!OS 7.39 gehört unter anderem der Support im Bereich Telefonie mit der Mobilrufnummer der SIM-Karte über UMTS (CSVoice) und LTE (VoLTE) bei der 6850. Die FRITZ!Boxen 6591, 6660 und 6690 zeigen jetzt das Kabel-Spektrum in der Benutzeroberfläche an. Neu ist außerdem die IP-Sperrliste für einkommende Pakete. Eine direkte Anbindung an MyFRITZ!Net über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern – zunächst Anzeige des Verbindungsstatus, der Anschlussparameter sowie Durchführung von Updates auf MyFRITZ!Net (nur für FRITZ!OS-Versionen im FRITZ! Labor) - ist ebenfalls mit an Bord. In der Mesh-Betriebsart als Repeater werden nun Verbindungen mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht (4590 & 6890).

Weitere Details und der kostenlose Download der neuen FRITZ!Labor-Firmware finden sich hier.