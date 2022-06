Google und iFixit starten Selbstreparatur-Programm für Pixel-Smartphones

Nachdem Apple im April 2022 seinen Self-Service-Repair-Store in den Vereinigten Staaten von Amerika eröffnet hat, haben jetzt auch Google-Kunden die Möglichkeit ihr Smartphone selber zu reparieren. Alle Besitzer des Pixel 2 bis 6, die in den Vereinigten Staaten sowie Großbritannien, Australien, Kanada und der EU leben, sind in der Lage sowohl Ersatzteile als auch die passenden Werkzeuge zu bestellen.

Google ist hierfür eine Kooperation mit iFixit eingegangen. Aktuell sind im Shop der Reparaturprofis zunächst die wichtigsten Ersatzteile verfügbar. Dazu zählen neben Displays auch Akkus, Ladeanschlüsse, Klebestreifen und Rückkameras. Wie iFixit in einem Blogeintrag bereits bekannt gegeben hat wird es dabei nicht bleiben. Die Experten werden auch neuere Modelle unterstützen. Laut eigenen Aussagen soll dies bereits kurz nach deren Markteinführung erfolgen. Für den Herbst 2022 kündigte iFixit einen vollständigen Satz von Google-Pixel-6a-Ersatzteilen an. Die passenden Reparaturanleitungen wird es ebenfalls bei iFixit geben.

Wer sich jetzt mit seinem eigenen Reparaturservice selbstständig machen will, bekommt über das Pro-Netzwerk Ersatzteile für den Großhandel. iFixit erhofft sich dadurch einen fairen Wettbewerb, der fallende Reparaturpreise für Smartphones zur Folge hat. Zudem stehen die Software und das Kalibrierungstool für Pixel-Geräte kostenlos zur Verfügung.