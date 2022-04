Recht auf Reparatur: Apple eröffnet den Self Service Repair Store

Wie Mitte November angekündigt hat Apple heute in den USA den Self Service Repair Store online gestellt. Den Anfang machen einige iPhone-Modelle, zu denen es nun entsprechende Anleitungen und Ersatzteile plus das dazugehörige Werkzeug gibt.

Angeboten werden Anleitungen und Ersatzteile für das iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max und das iPhone SE der dritten Generation.

Für die einzelnen Modelle ist die Reparatur bzw. der Austausch des des Akkus, des Lautsprechers, der Kamera, des Display, des SIM-Karteneinschubs und der Taptic Engine möglich. Die Preise für die Ersatzteile sind je nach Modell unterschiedlich. Ein SIM-Karteneinschub kostet 7,20 US-Dollar, ein Display kostet zwischen 250 und 320 US-Dollar, eine Kameraeinheit bis zu 120 US-Dollar und ein Akku bis zu 71 US-Dollar.

Neben den eigentlichen Ersatzteilen können auch eventuell notwendige Verbrauchsmaterialien wie Klebefolien und Abdichtungen. Für den Wechseln des Displays sind aber eventuell auch professionellere Werkzeuge und Halterungen notwendig, die mehrere hundert US-Dollar kosten. Teilweise kann dieses Werkzeug auch für sieben Tage geliehen werden.

Aktuell ist der Self Service Repair Store auf die USA beschränkt und eben die erwähnten iPhone-Modelle beschränkt. Wann eine Ausweitung der Produkte und Länder angestrebt ist, ist nicht bekannt.