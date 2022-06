Razer präsentiert den Android-Controller Kishi in der zweiten Generation

Handhelds erfreuen sich bereits seit der Veröffentlichung des ersten Nintendo Gameboys großer Beliebtheit. Somit ist es nicht sehr verwunderlich, dass auch Smartphones vermehrt zum Spielen genutzt werden. Dies belegen unter anderem Zahlen des Branchenverbandes Game. Nichtsdestotrotz ist ein großer Kritikpunkt bei Smartphones die Steuerung über das Touch-Display. Um hier entgegenzuwirken und jedes Smartphone in eine tragbare Videospielkonsole zu verwandeln, veröffentlichte Razer den Android-Controller Kishi. Die Steuereinheit ist jetzt zudem in seiner zweiten Generation erhältlich und soll im Herbst in Kombination mit iOS-Geräten genutzt werden können.

Neben einem Share-Button zum Teilen von Videos oder Screenshots stehen bei der V2 Microswitch-Tasten zur Verfügung. Eine neue Nexus-App ist ebenfalls mit an Bord. Des Weiteren hat Razer den Grip und den Mittelteil (Bridge) optimiert. Das Gewicht ist mit 284 g angegeben. Bei den Maßen kommt das Razer Kishi V2 für Android auf 47 x 220 x 117 mm (H x B x T). Der Controller kann mit Hilfe von Pass-Through via USB-Typ-C-Anschluss aufgeladen werden. Voraussetzung für den Betrieb ist Android 9.0 Pie.

Neben dem Razer Phone und dem Phone 2 ist der Controller unter anderem mit diversen Samsung- und Google-Pixel-Geräten kompatibel. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf rund 120 Euro.

Technische Spezifikationen: