Honor Magic4-Flagship-Serie: Snapdragon 8 Gen 1 und 100 W SuperCharge

Honor hat im Rahmen des MWC in Barcelona heute sein neues Flaggschiff-Smartphone Magic4 Pro vorgestellt. Es wird mit einem aktuellen High-End-SoC, einem Quad-Curved-Display, einer "Ultra Fusion Multi-Kamera" und 100W SuperCharge-Ladetechnik ausgestattet.

Als Rechenherz erhält das Magic4 Pro Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Plattform, die besonders bei der GPU-Leistung zulegt. Dem SoC stehen 8 GB RAM und 256 GB Speicher zur Seite. Zusätzlich soll ein dedizierter Sicherheitschip Passwörter und biometrische Daten absichern. Der Absicherung sollen auch eine 3D-Tiefenkamera und die 3D Sonic Sensor Gen 2 -Fingerabdruckösung sorgen. Der Fignerabdruckleser arbeitet im Vergleich zur Vorgängergeneration um 40 Prozent schneller und bietet eine um 77 Prozent größere Fläche. Mit der Frequenzteilungstechnologie Directional Sound und einen im Bildschirm integrierten Ton-Emitter sorgt Honor dafür, dass beim Telefonieren der Ton direkt vom Display zum Ohr übertragen wird und der Gesprächspartner nur vom Nutzer des Magic4 Pro und nicht von Menschen in seiner Umgebung gehört werden kann.

Das Smartphone zeigt sich mit einem symmetrischen Design, bei dem die Kamera mittig platziert wird. Es ist staub- und wassergeschützt nach IP 68 und kann so z.B. 30 Minuten in bis zu 1,5 m tiefem Wasser überstehen. Das 6,81-Zoll-LTPO Quad-Curved-Display wird nur von dünnen Rändern eingefasst. Es wird mit bis zu 120 Hz betrieben und deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab. Der 4.600-mAh-Akku kann per 100W SuperCharge geladen werden - und zwar sowohl per Kabel als auch kabellos. Wird per Kabel geladen, wird der Stromspeicher innerhalb von 30 Minuten vollständig aufgeladen. 100W Wireless SuperCharge lädt ihn innerhalb von 15 Minuten auf 50 Prozent auf.

Die optisch markante Triple-Kamera des Magic4 Pro setzt sich aus einer 50-MP-Weitwinkelkamera mit 1/1,56-Zoll-Sensor, einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera mit 122-Grad-Sichtfeld und einer 64-MP-Periskop-Telekamera mit 3,5-fachem optischen Zoom zusammen. Per Computational-Photography können Aufnahmen aus dem gesamten Brennweitenbereich kombiniert werden. Der Dual-Chain-Computational-Photography- und Videography-Algorithmus sorgt dafür, dass sich Fotos und Videos zur gleichen Zeit aufnehmen lassen. Im Videomodus sind 10-Bit Log 4K Aufnahme mit 60 fps möglich. Honor wird das Magic4 Pro mit Android 12 und der eigenen Benutzeroberfläche Magic UI 6.0 ausliefern.

Kaufinteressenten müssen sich allerdings noch etwas gedulden - das neue Flaggschiff-Modell wird erst im Sommer in den beiden Farbvarianten Cyan und Schwarz verfügbar werden. In der Pressekonferenz wurde ein Preis von 1.099 Euro genannt. Das Honor-Modell wäre damit über 300 Euro teurer als realmes neues Flaggschiff GT 2 Pro mit gleichem SoC.