realme GT 2 Pro: Das neue Flaggschiff-Smartphone im Hands-on

Der MWC 2022 findet tatsächlich statt - und realme nutzt die Bühne in Barcelona, um mit dem GT 2 Pro ein neues Flaggschiff-Smartphone für den europäischen Markt vorzustellen. Wir konnten bereits vorab einen ersten Blick auf das Snapdragon-8-Gen-1-Modell werfen.

Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 ist das High-End-SoC für 2022 und verspricht zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem Snapdragon 888+. Für Spieler ist dabei vor allem die neue Adreno-GPU relevant. Sie soll für eine um bis zu 30 % höhere Gaming-Performance sorgen. Dass realme diesen SoC für das GT 2 Pro nutzt, verspricht also schon einmal eine sehr hohe Performance. Eine 9-Lagen-Kühlstruktur mit großer Wärmeabgabefläche soll sicherstellen, dass auch über einen längeren Zeitraum eine hohe Leistung abgerufen werden kann.

Unterhalb des realme GT 2 Pro kommt mit dem realme GT 2 noch ein günstigeres Modell auf den Markt, bei dem realme auf einen bewährten Snapdragon 888 setzt. Dieses Modell soll es regulär ab 549,99 Euro und im Early-Bird-Sale zusammen mit einem realme Pad für 549,99 € abzüglich 100 Euro Cashback geben (also letztlich für 449,99 Euro). Für das realme GT 2 Pro wird hingegen ein regulärer Preis ab 749,99 Euro angesetzt. Auch für dieses Model gibt es vom 8. März bis 15. März eine Aktion für Schnellentschlossene. Sie können das realme GT2 Pro 128GB/8GB mit einem realme Pad 64GB/4GB für 749,99 Euro kaufen und 100 Euro Cashback erhalten (Update: Wir haben die ursprünglich fehlerhaften Preisangaben korrigiert).

Der Aufpreis zum realme GT 2 ist zwar deutlich, für ein Flaggschiff mit Snapdragon 8 Gen 1 könnte er aber durchaus attraktiv sein. Doch werfen wir erst einmal einen Blick auf das realme GT 2 Pro und seine weiteren Ausstattungsmerkmale.

realme wird drei Farbvarianten anbieten: Paper White, Paper Green und Steel Black. Unser Sample zeigt sich in Paper Green. Der zarte Grünton sorgt für einen eigenständigen Look und die angeraute Fläche der Rückseite tatsächlich für eine Haptik, die etwas an Papier erinnert. Das realme GT 2 Pro ist dadurch sehr viel weniger rutschig als Modelle mit Glasrückseite. Als Material nutzt realme erstmalig biobasiertes Polymer. Eingefasst wird die Rückseite von einem metallischen Rahmen.

Insgesamt wirkt das realme GT 2 Pro auf den ersten Blick hochwertig und robust. Optisch kommt es wesentlich seriöser daher als zuletzt noch das Mittelklassemodell realme 9 Pro+ mit seiner spiegelnden und glitzernden Rückseite.

Frontal sorgt ein 6,7-Zoll-Display für eine stattliche Displayfläche. Das LTPO-2.0-OLED-Display fällt mit seiner satten und kontraststarken Darstellung auf. Als QHD+-Panel bietet es eine Auflösung von bis zu 3.216 x 1.440 Pixeln. Ab Werk ist aber die FHD+-Auflösung (2.412 x 1.080 Pixel) voreingestellt. Die Bildwiederholrate kann bei beiden Auflösungen maximal auf 120 Hz gesetzt werden. In den Einstellungen gibt es zudem eine 60-Hz-Option und eine Option, bei der automatisch für jede App die jeweils optimale Aktualisierungsrate gewählt werden soll.

Die Displayränder fallen relativ schlank aus. Die Frontkamera wurde als Punch-Hole-Kamera in die obere linke Displayecke integriert. Unter dem Display versteckt sich ein Fingerabdruckleser, der nach ersten Eindrücken flott und zuverlässig arbeitet. Als Betriebssystem ist Android 12 aufgespielt. realme ergänzt es um die Benutzeroberfläche realme UI 3.0 und verspricht für das Betriebssystem drei Jahre lang Updates.

realme ist für enorme Ladeleistung selbst bei günstigeren Modellen bekannt. Das neue Top-Modell darf hier natürlich keine Ausnahme machen. Das mitgelieferte SuperDart-Ladegerät kann maximal 65 W an den USB-Typ-C-Anschluss und den 5.000-mAh-Akku liefern. An der Unterkante des Geräts befindet sich auch der SIM-Kartenslot. Es können zwei Nano-SIM-Karten genutzt werden. Einen Speicherkartenleser gibt es hingegen nicht. Unser Sample kombiniert immerhin 12 GB RAM mit 256 GB internem Speicher.

Die Hauptkamera auf der Rückseite ist eine Triple-Lösung aus einer Hauptkamera mit Sony-IMX766-Sensor, Ultraweitwinkel-Kamera mit einem extremen Blickfeld von 150 Grad und einer 40-fach-Mikroskopkamera. Sowohl Haupt- als auch Ultraweitwinkelkamera unterstützen einen 50-MP-Modus. Die ungewöhnliche Mikroskopkamera kann wahlweise 20- oder 40-fach vergrößern und lädt allemal zum Experimentieren ein.

Auf den ersten Blick bietet das realme GT 2 Pro eine vielversprechende Kombination aus High-End-SoC, überzeugendem 120-Hz-Display, Schnellladeunterstützung und ungewöhnlicher Triple-Kamera. Wir werden realmes neues Top-Modell in den nächsten Tagen noch ausführlich testen und anschließend einen vollständigen Test veröffentlichen.