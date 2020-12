Qualcomm stellt neuen Snapdragon 888 vor

Am heutigen und morgigen Tag hält Qualcomm sein diesjähriges Tech-Summit ab, allerdings wie in diesem Jahr üblich, auf virtuellem Wege. Als eine der ersten Ankündigungen des Tech Summits stellt Qualcomm den neuen Snapdragon 888 vor, der in kommenden High-End-Smartphones zu finden sein wird.

Zunächst aber ein Blick auf 5G: Den Rollout hat Qualcomm in den letzten Jahren forciert, jetzt ist 5G endlich weltweit verfügbar und Netzwerke werden aufgebaut, auch nach dem mmWave-Standard. Passende Geräte gibt es ebenso, von den 700 5G-Smartphones am Markt besitzen 220 Designs den Snapdragon 865, immerhin über 100 den Snapdragon 765. Modelle von Sony, OnePlus, OPPO, LG, Samsung, Realme, Xiaomi, Nubia, Nokia, ASUS, Sharp und Motorola sind bereits erhältlich. Hinzukommen werden auch preiswertere Modelle in 2021, da man 5G auch in den kleineren 6- und 4-Series Snapdragon-Serien bieten möchte. Zuletzt ist 5G aber auch im Notebook angekommen, mit dem 8cx-Chipsatz und dem X55-Modem sind auch diverse Notebooks 5G-fähig, zudem WiFi@Home-Geräte und Hubs.

Die nächste Generation des Snapdragons, die Snapdragon 888 Mobile Plattform, ist aber das eigentliche Schmuckstück des Tech Summits. Mit dem neuen X60 Modem, das die dritte Generation mmWave und 5G Carrier Aggregation (weiterhin Fast Connect 6900 6GHz, 4K QUAM, Bluetooth 5.2 und vieles mehr) unterstützt er natürlich den neuesten 5G-Standard, aber auch bezüglich der Performance soll er überzeugen können. Viel darf man heute über die Plattform noch nicht enthüllen, einige Eckdaten sind erst morgen für die Öffentlichkeit bestimmt.

Bei der Performance setzt Qualcomm auf eine neue AI-Engine, die 26 TOPS erreichen will. Der KI-Beschleuniger ist aber nicht der einzige Teil des Snapdragons, den man aufgebohrt hat. Auch die GPU und CPU hat man beschleunigt. Snapdragons "Elite Gaming"-Programm stellt man wieder einmal in den Vordergrund, aber auch die Kamera-Features möchte man verbessert haben. Der Spectra-Bildprozessor ist dazu in der Lage, 2,7 Gigapixel pro Sekunde zu verarbeiten, entsprechend könnte man 120 Fotoaufnahmen in 12 Megapixel pro Sekunde erstellen.

Weitere Informationen und technische Details liefern wir morgen nach der technischen Keynote des digitalen Events.