Apple iPhone 12: Teardown-Video aus China aufgetaucht

In China sind jetzt die ersten Videos entstanden, bei denen das iPhone 12 in seine Einzelteile zerlegt wird. Dabei kam heraus, dass Apple bei der neuen Generation seines Smartphones auf wesentlich kleinere Bauteile setzt, sowohl was den Lautsprecher als auch die verwendeten Vibrationsmotoren betrifft. Ebenfalls kommt anstelle des Qualcomm X60 das X55-Modem des Halbleiterherstellers zum Einsatz. Die Laufzeit des iPhone 12 soll trotz kleinerem Akku (2.815 mAh) 17 Stunden betragen. Im iPhone 11 findet sich eine 3.110-mAh-Batterie. Durch das verwendete OLED im iPhone 12 konnte Apple zudem die Dicke des Displays reduzieren.

Des Weiteren lässt sich im Video das MagSafe-System von Apple erkennen. Hier kann unter anderem eine entsprechende Ladeschale genutzt werden. Außerdem werden noch weitere Produkten für besagtes System erhältlich sein. Apple gab bereits auf der Keynote zu verstehen, dass man es nicht abwarten könne herauszufinden, welche Produkte die Drittanbieter in Zukunft für das neue iPhone 12 veröffentlichen werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Apple die Modemsparte von Intel übernommen. Auch wenn in der aktuellen iPhone-Generation Qualcomm-Modems genutzt werden, dürfte spätestens im nächsten Jahr mit der Vorstellung eines entsprechenden Apple-Modems gerechnet werden. In Kombination mit Silicon sorgt das Unternehmen dafür, dass die Abhängigkeiten von Zulieferern immer weiter reduziert werden.