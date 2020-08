Microsofts Dual-Screen-Smartphone Surface Duo gibt es bald ab 1.399 Dollar

Schon im Herbst 2019 wurde mit dem Surface Duo ein Dual-Screen-Smartphone von Microsoft angekündigt. Jetzt hat Microsoft konkrete Informationen zu Verkaufsstart und zum Preis gemacht - zumindest für die USA.

Das Surface Duo kombiniert zwei 5,6-Zoll-Displays mit einem 360-Grad-Scharnier. Dadurch lassen sich die beiden Displays einzeln oder kombiniert als 8,1-Zoll-"PixelSense Fusion"-Display nutzen. Als Betriebssystem dient Android. Dabei betont Microsoft natürlich, dass Microsoft 365 (ehemals Microsoft Office 365) in Kombination mit dem großen Display besonders gut nutzbar sein soll.

Laut Microsoft soll das Surface Duo Sicherheit auf Enterprise-Level bieten. Das eigenentwickelte Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ermöglicht Kontrolle über die Firmware-Komponenten. Microsoft schreibt, bzw. prüft die Firmware komplett selbst und will so entsprechende Risiken minimieren. Mit Windows Virtual Desktop soll eine Windows-10-Erfahrung in der Cloud möglich werden.

Generell betont Microsoft beim Surface Duo vor allem die Stärken als Business- und Produktiv-Lösung. So hebt Microsoft auch die mobile device management-Optionen (MDM) options besonders über Microsoft Intune hervor.

Das Surface Duo soll in den USA ab 10. September ausgeliefert werden. Als Basispreis werden 1.399 US-Dollar genannt.