iPhone lässt sich bald auch als Autoschlüssel nutzen

Wer im Besitz eines Tesla-Fahrzeuges ist, dem dürfte das Öffnen des eigenen Fahrzeugs mit dem Smartphone nicht fremd sein. Zwar lässt sich das Elektroauto des US-amerikanischen Autobauers auch mit einer Scheckkarte öffnen, jedoch ist das Smartphone mit entsprechender App in der Regel schneller griffbereit als die Tesla-Karte. Alle Eigentümer eines iPhones sollen besagte Funktion in Zukunft noch einfacher nutzen können. Wie Apple jetzt versehentlich bestätigt hat, wurden mit der Einführung der iOS-Version 13.4 erste Vorbereitungen für die Nutzung des Fahrzeugschlüssels im Apple-Wallet getroffen.

Offiziell wurde die neue Funktion vom kalifornischen Unternehmen zwar noch nicht bestätigt, allerdings lässt sich der Datenschutzbestimmung auf dem iPhone entnehmen: "Hinzufügen und Teilen von Autoschlüsseln für bestimmte Fahrzeuge". Somit dürften sich weitestgehend alle Hersteller, die ein Entsperren des eigenen Fahrzeuges via NFC, bzw. via Bluetooth erlauben, in Zukunft auch mit dem iPhone aufsperren sowie abschließen lassen.

Um seinen Autoschlüssel mit dem iPhone zu paaren, muss allerdings auf die passende App des Autoherstellers oder auf einen Kopplungscode zurückgegriffen werden. Dabei wird neben dem Token und der Apple-ID der Standort an den iPhone-Konzern übermittelt. Dies soll vor Missbrauch der neuen Funktion schützen. Außerdem soll sich der digitale Autoschlüssel via iMessage teilen lassen. Ob man dies im Vorfeld deaktivieren kann, ist nicht bekannt. Zudem erhält der Autohersteller eine entsprechende Info, wenn der Schlüssel per iMessage geteilt wurde.

Des Weiteren betont Apple in der Datenschutzerklärung, dass keine Daten, wie zum Beispiel über das Auf- und Abschließen des Fahrzeuges, gesammelt werden. Dies gilt jedoch nur für Apple, ob der Autohersteller besagte Daten speichert, bleibt abzuwarten. Ebenfalls ist unklar, welche Autobauer die neue Wallet-Funktion unterstützen werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich sowohl Autos von Tesla als auch von BMW mit dem iPhone-Wallet nutzen lassen.