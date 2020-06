Beta von iOS 13.5.5 gibt Hinweise auf Bundle-Angebot der Apple-Dienste

Mit Apple Music, Apple TV+, Arcade sowie News+ bietet Apple seinen Kunden eine große Bandbreite. Allerdings müssen für die Nutzung derzeit alle Dienste noch einzeln gebucht und bezahlt werden. Schon vor einiger Zeit gab es deshalb Gerüchte, dass Apple ein Bundle-Angebot für all seine Dienste starten könnte. Dieses Gerücht hat nun wieder Fahrt aufgenommen, da im Code der neusten Beta von iOS 13.5.5 ein Hinweis zum Apple-Bundle zu finden ist.

So gibt es in der aktuellen Beta sowohl Verweise auf ein Bundle-Angebot, als auch ein Bundle-Abonnement, die es in den vorherigen Versionen von iOS nicht gab. Damit scheint Apple bereits die Weichen für den Startschuss zu stellen. Unbekannt ist derzeit allerdings, wie hoch ein möglicher Preis für alle Apple-Dienste sein könnte. Hier kann man lediglich spekulieren, weshalb wir an dieser Stelle keine konkreten Zahlen nennen. Jedoch wird Apple sicherlich gegenüber den Einzelpreisen einen deutlichen Rabatt gewähren.

Ebenfalls unklar bleibt ein mögliches Startdatum für ein Bundle-Angebot. Da es bereits erste Hinweise in der Beta von iOS 13.5.5 gibt, könnte ein Start durchaus in der nahen Zukunft liegen. Es ist jedoch ebenfalls möglich, dass Apple ein solches Angebot erst mit iOS 14 starten wird. Dies bleibt abzuwarten. Als Ankündigung für das Angebot könnte der anstehende WWDC 2020 am 22. Juni genutzt werden.