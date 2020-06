Google wird Android 11 später fertigstellen als geplant

Google wird auch in diesem Jahr wieder eine neue Version von Android veröffentlichen, doch anscheinend wird diese später fertiggestellt als bisher angenommen. Ursprünglich sollte die Testphase von Android 11 bereits im Mai offiziell beginnen, doch diesen Termin konnte der Internetriese aufgrund der Entwicklungen der Coronakrise nicht einhalten. Deshalb sahen die Planungen vor, dass die erste Beta von Android 11 ab dem 3. Juni 2020 veröffentlicht wird.

Doch auch diesen Termin wird Google wohl nicht halten, denn man habe sich für eine weitere Verschiebung entschieden. Als Grund nannte das Unternehmen den Vorfall in den USA. Durch den Tod von George Floyd durch einen Polizisten gibt es seit Tagen in den USA immer wieder größere Auseinandersetzungen und Proteste. Google hat sich deshalb dazu entschieden, dass derzeit nicht der richtige Zeitpunkt für Android 11 wäre. "We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.", so das Unternehmen via Twitter.

Einen neuen Termin für den Startschuss der Beta-Phase von Android 11 hat das Unternehmen noch nicht bekanntgegeben. Derzeit ist Android 11 damit auf unbestimmte Zeit verschoben. Aufgrund des späteren Starts der Beta dürfte sich auch die finale Freigabe der neuen Android-Version deutlich nach hinten verschieben. Eigentlich sollte der Release Candidate im August erscheinen, doch nun wird es wohl eher Ende des aktuellen Jahres oder sogar Anfang kommenden Jahres.