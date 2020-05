Samsung kündigt Exynos 880 für die Mittelklasse an

Samsung hat mit dem Exynos 880 einen neuen mobilen Prozessor für die Mittelklasse vorgestellt. Die Basis des Chips bilden dabei zwei Cortex-A77-Kerne mit jeweils 2 GHz Taktfrequenz und sechs weitere A55-Rechenkerne mit bis zu 1,8 GHz für weniger rechenintensiven Aufgaben. Hinzu kommt die GPU Mali-G76-MP5, die eine maximale Auflösung von 2.560 x 1.080 Bildpunkten unterstützt.

Der Exynos 880 wird mit LPDDR4-Speicher umgehen können und beim internen Speicher gibt Samsung UFS 2.1 oder eMMC 5.1 an. Ebenfalls mit an Bord ist die Unterstützung des 5G-Netzes. Auch auf WLAN nach dem ac-Standard sowie Bluetooth 5.0 muss nicht verzichtet werden. Offen lässt Samsung, in welcher Strukturbreite der Exynos 880 produziert wird.

Bei den Kameras unterstützt der integrierte Bildprozessor neben einem Sensor mit bis zu 64 Megapixeln auch einen Dual-Aufbau mit zwei Sensoren von jeweils 20 Megapixeln. Aufgenommen werden können dann auch Videos mit einer 4K-Auflösung bei bis zu 30 fps.

Samsung liefert den Exynos 880 bereits aus, denn der Smartphone-Hersteller Vivo hat schon ein Gerät auf Basis des neuen mobilen Prozessors im Sortiment. Ob und wann noch weitere Geräte mit dem Exynos 880 auf den Markt kommen werden, ist derzeit nicht bekannt.