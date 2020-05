Erste Bilder sollen Samsung Galaxy Note 20 zeigen

Samsung wird vermutlich im August sein neues Galaxy Note vorstellen und bereits jetzt sollen erste Bilder das Gerät zeigen. Allerdings sei das Design des Galaxy Note 20 noch nicht komplett final, doch die Abmessungen des Gerätes habe der Hersteller schon festgelegt. Auf den Bildern ist dabei die kleinere Variante der Serie abgebildet, doch Samsung soll das Galaxy Note 20 auch noch in einer größeren Version planen.

Die kleinere Variante wird demnach ein Display mit 6,7 Zoll Diagonale bieten und auf die Abmessungen von 161,8 x 75,3 x 8,5 mm setzen. Zudem ist erkennbar, dass Samsung anscheinend auf ein planes Display zurückgreift. Die Frontkamera wird in einem kleinen Loch in der Mitte des oberen Displayrandes untergebracht. Auf der Rückseite scheint man gleich vier Kamerasensoren zu verbauen, die sicherlich mit unterschiedlichen Brennweiten daherkommen.

Unklar bleibt derzeit noch die technische Ausstattung des Gerätes. Sicherlich wird sich diese am Galaxy S20 orientieren, womit 5G mit an Bord ist. Wie bei der Note-Serie typisch, wird auch wieder ein S-Pen zum Lieferumfang gehören, der an der Unterseite im Gerät geparkt werden kann. Preise und Termin für das Galaxy Note 20 sind derzeit noch unbekannt.