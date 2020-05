Qualcomm stellt Snapdragon 768G mit höherer Taktfrequenz vor

Qualcomm hat mit dem Snapdragon 768G einen neuen mobilen Prozessor vorgestellt, der eine verbesserte Variante des bereits bekannten 765G darstellt. Im Vergleich zum Snapdragon 765G hat der Hersteller die acht integrierten Kryo-475-Kerne unverändert gelassen, wird den Rechenkernen allerdings mit 2,8 GHz eine um 400 MHz höhere Taktfrequenz spendieren. Die verbaute GPU Adreno 620 wird hingegen mit einer um 15% höheren Taktfrequenz das Display befeuern.

Der Snapdragon 768G wird also etwas mehr Leistung bieten. Diese soll laut ersten Benchmarks rund 10 % höher ausfallen als noch beim 765G. Das erste Smartphone mit dem mobilen Prozessor wird das Redmi K30 5G in der Racing Edition sein. Wie die Bezeichnung des Smartphones bereits verrät, wird der Snapdragon 768G also auch das 5G-Netz unterstützen. Hierfür wird Qualcomm das 5G-Modem X52 integrieren.

Ebenfalls zur Ausstattung zählt der bereits bekannte Bildprozessor Spectra 355, womit Sensoren mit bis zu 192 Megapixeln angesteuert werden können. Zudem wird WiFi im ax-Standard zur Ausstattung zählen sowie Bluetooth 5.2. Beim nutzbaren Display nennt das Datenblatt bis zu 120 Hz mit einer FHD+ Auflösung.

Ob noch weitere Smartphone-Hersteller zukünftig auf den Snapdragon 768G zurückgreifen werden, ist derzeit nicht bekannt.