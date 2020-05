MediaTek kündigt neuen SoC Dimensity 1000+ mit 144 Hz und 5G an

MediaTek hat mit dem Dimensity 1000+ eine Weiterentwicklung seines bereits bekannten mobilen Prozessors Dimensity 1000 vorgestellt. Die Plus-Variante des SoCs ist vor allem an Gaming-Smartphones gerichtet, denn als Neuheit wird der Chip nun auch Displays mit bis zu 144 Hz unterstützen. Hinzu kommt eine verbesserte HyperEngine 2.0. Außerdem soll die Latenz bei Bluetooth und WiFi zum mobilen Zocken verbessert worden sein.

Der Dimensity 1000+ wird laut Hersteller im 7-nm-Prozess gefertigt und nutzt vier Cortex-A77- sowie vier Cortex-A55-Rechenkerne. Bei der GPU gibt es mit der Mali G77 MP9 keine Veränderung. Neben den bereits erwähnten Neuheiten hat der Hersteller das integrierte 5G-Modem verbessert. Dieses unterstützt nämlich nun Dual-SIM-5G, womit zwei installierte SIM-Karten auf das 5G-Netz zugreifen können. Außerdem verbaut man die sogenannte UltraSave-Technologie, wodurch die Sendeleistung im 5G-Netz angepasst wird und bei hoher Signalstärke Energie gespart werden kann.

Laut MediaTek wird der Dimensity 1000+ erstmals in einem Gerät von iQOO verbaut sein. Der Smartphone-Hersteller ist allerdings in Europa völlig unbekannt, womit es wohl noch einige Zeit dauern wird, bis Geräte mit dem mobilen Prozessor in Europa im Handel stehen werden.