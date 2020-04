Teardown des iPhone SE offenbart große Ähnlichkeit zum iPhone 8

Nach der Veröffentlichung des neuen iPhone SE haben sich die Reparaturprofis von iFixit ein Gerät geschnappt und in seine Einzelteile zerlegt. Dabei bestätigte sich, was bereits äußerlich sichtbar war. Nicht nur das Gehäuse ist bereits vom iPhone 8 bekannt, sondern auch zahlreiche Bauteile wurden von dem älteren Gerät übernommen. Dies macht es laut iFixit jedoch auch einfacher an Bauteile zu kommen, da diese schon im Markt verfügbar sind.

Im Vergleich zum iPhone 8 hat Apple beim neuen iPhone SE hauptsächlich mit dem Apple A13 den mobilen Prozessor auf den neuesten Stand gebracht. Bei der restlichen Platine gibt es kaum Veränderungen und somit kommen auch weiterhin nur 3 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Auch das verbaute Display ähnelt dem iPhone 8 deutlich. Jedoch hatte das iPhone 8 noch 3D-Touch mit an Bord, wohingegen das iPhone SE auf Haptic-Touch zurückgreift. Trotz der fehlenden Schicht für die Erkennung von 3D-Touch bleibt die Displaydicke jedoch identisch. Zudem kann das Display des iPhone 8 auch beim iPhone SE verbaut werden und umgekehrt. 3D-Touch wird dadurch beim iPhone SE allerdings trotzdem nicht freigeschaltet.

Auch beim Akku gibt es zumindest hinschlicht der Kapazität keine Veränderung. Jedoch wurde der Anschluss geändert, womit ein Tausch zwischen den Generationen nicht möglich ist. Weshalb Apple den Anschluss verändert hat, bleibt unbekannt.

iFixit vergibt für die Reparierbarkeit des neuen iPhone SE 6 von 10 möglichen Punkten. Damit lässt sich das Gerät mit ein wenig Kenntnisse gut reparieren. Vor allem der Austausch des Akkus und Displays sei mit ein wenig Geschick möglich. Jedoch wird das Display mit dem Gehäuse verklebt, doch dies kennt man bereits seit dem iPhone 6s von Apple.