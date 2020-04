Gerüchte verdichten sich: Neues Apple iPhone SE soll noch heute erscheinen

Lange wurde darüber spekuliert, dass Apple einen Nachfolger des iPhone SE ins Rennen schicken könnte. Inzwischen gibt es tatsächlich konkrete Hinweise auf ein neues iPhone SE. Im Apple Store ist bereits eine Schutzfolie von Belkin zu finden, die sowohl für das iPhone 7 und iPhone 8 als auch für ein iPhone SE genutzt werden kann. Damit scheint sich frühzeitig zu bestätigen, dass Apple eine Neuauflage des iPhone SE in den Verkauf bringen wird. Vor wenigen Tagen gab es bereits erste Hinweise auf neue Hüllen, womit sich die Gerüchte um ein neues Modell weiter verdichten.

Beim Design soll es gegenüber dem iPhone 7 und iPhone 8 keine Veränderung geben. Lediglich im Inneren soll das kalifornische Unternehmen auf neuere Hardware setzen. Demnach soll der Apple A13 aus dem aktuellen iPhone 11 (Pro) zum Einsatz kommen, womit das Gerät in jedem Fall genügend Rechenpower für die nächsten Jahre bieten dürfte. Zudem kommt wohl wieder TouchID zum Einsatz und nicht wie bei der aktuellen iPhone-Generation FaceID – auch das hatten die Hüllen vor wenigen Tagen bestätigt.

Der Bildschirm des neuen iPhone SE soll die gleiche Größe wie beim iPhone 7 und iPhone 8 haben und damit 4,7 Zoll in seiner Diagonalen messen. Mit dem iPhone SE möchte Apple vor allem Kunden ansprechen, die ein kompaktes iPhone suchen. Zudem soll das Gerät im Vergleich zu den aktuellen Modellen günstiger in den Verkauf gebracht werden. Derzeit wird in der Gerüchteküche über einem Einstiegspreis von 399 US-Dollar spekuliert. Die Speicherausstattung soll bei 64 GB starten und über 128 GB bis hin zu 256 GB reichen.

Der Verkaufsstart des neuen iPhone SE könnte bereits im Laufe des Tages erfolgen, eine Bestätigung gibt es hierzu allerdings noch nicht.