Video-Tutorial: Apple leakt seine AirTags kurzerhand selbst

Eigentlich war man davon ausgegangen, dass Apple seine smarten Etiketten bereits im vergangenen Jahr der Öffentlichkeit vorstellen würde. Bis heute gibt es keine offizielle Ankündigung der AirTags. Zwar tauchten mit der Einführung von iOS13 erste Hinweise auf, jedoch ließ ein Release bislang auf sich warten. Jetzt scheint allerdings Bewegung in die Sache zu kommen.

Der iPhone-Konzern veröffentlichte im eigenen YouTube-Channel ein Video-Tutorial, in welchem das Unternehmen vorführt, wie sich ein iPhone vollständig löschen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen lässt. Im besagten Video zeigt Apple dummerweise unter dem Reiter “Find My iPhone” die Option “Enable Offline Finding”. Hier findet sich im Kleingedruckten die Info: “Offline finding enables this device and AirTags to be found when not connected to Wi-Fi cellular.”

Mittlerweile ist das Tutorial bei YouTube verschwunden. Zwar legt dies den Verdacht nahe, dass Apples AirTags kurz vor dem Release stehen. Es könnte sich hierbei aber natürlich auch um einen Fehler handeln, allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass Apple für Tutorials experimentelle iOS-Software verwendet. Somit ist derzeit davon auszugehen, dass der US-amerikanische Hersteller spätestens auf der kommenden WWDC 2020 im Sommer dieses Jahres seine AirTags bekannt geben wird. Alternativ könnte Apple die smarten Etiketten aufgrund der Corona-Pandemie via Pressemitteilung ankündigen. Dies war zuletzt beim MacBook Pro 16" sowie bei den AirPods Pro der Fall.

Eine offizielle Stellungnahme zum Video bzw. dazu, warum dieses entfernt wurde, gibt es bislang nicht. Selbst wenn Apple einen zukünftigen Release abstreiten würde, dürfte dies keinerlei Auswirkungen auf die Gerüchteküche haben. Bei der Aktion könnte es sich jedoch um eine geschickte Marketingstrategie handeln. Besagter Leak sorgt bereits im Vorfeld für Aufmerksamkeit und lenkt so den Fokus auf Apples neue AirTags.

Zudem wird aktuell vermutet, dass Apple heute, am 3. April 2020, das neue iPhone SE veröffentlichen wird. Wie man dem Apple-Store aktuell entnehmen kann, findet sich dort ein Displayschutz von Belkin, der neben dem iPhone 8 bzw. 7 auch für das iPhone SE geeignet ist.