Preise für Huawei P40 und P40 Pro durchgesickert

Wie üblich, wird auch in diesem Frühjahr der chinesische Hersteller Huawei wieder seine neusten Flaggschiffe der P-Serie vorstellen. Sowohl das P40 als auch das P40 Pro werden am 26. März offiziell vorgestellt, die allerdings aufgrund der anhaltenden Sanktionen der USA gegenüber dem Hersteller weiterhin auf die Google-Dienste verzichten müssen.

Noch gibt es keine offiziellen Angaben zu den Preisen, doch in Griechenland sollen die Zahlen für den europäischen Raum bereits durchgesickert sein. So soll das P40 mit einem Speicherplatz von 128 GB für rund 850 Euro verkauft werden. Das P40 Pro soll hingegen mit 256 GB ausgestattet werden und dann für rund 1.140 Euro im Handel zu finden sein.

Damit schraubt Huawei gegenüber dem P30 aus dem vergangenen Jahr leicht an der Preisscheibe. Das P30 startete für rund 750 Euro und die Pro-Variante für 1.100 Euro in den Markt. Ob der Hersteller aufgrund der fehlenden Google-Dienste das Gerät auch direkt zum Start in Europa verkaufen wird, bleibt abzuwarten. Eventuell wird man erst einmal nur einen Verkauf im asiatischen Raum anstreben und die neue P-Serie erst zu einem späteren Zeitpunkt in Europa anbieten.