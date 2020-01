OnePlus stellt auf der CES 2020 sein erstes Konzept-Smartphone vor

Der chinesische Smartphonehersteller OnePlus hat auf der CES 2020 sein erstes Konzept-Smartphone der Öffentlichkeit vorgestellt. Das OnePlus Concept One ist das erste Smartphone, das eine Farbwechsel-Glastechnologie (elektrochrome Glastechnologie) verwendet. Dadurch ist das Gerät in der Lage seine Transparenz zu ändern und so eine "unsichtbare Kamera" zu nutzen.

Laut dem chinesischen Unternehmen markiert das Gerät einen Durchbruch in der Erforschung von CMF-Designs (Farbe, Material, Oberfläche) für Smartphones und legt den Grundstein für zukünftige Smartphones mit radikal neuen Designs und Funktionen. OnePlus arbeitete beim Design des Concept Phones mit McLaren zusammen und ließ sich dabei laut eigenen Aussagen von dem Designethos und -ansatz der Marke inspirieren.

Bereits in der Vergangenheit verwendete OnePlus bei seinen Smartphone-Designs Materialien wie Bambus, Holz, Kevlar, Alcantara, mattiertes Glas oder Keramik. Das Glas des OnePlus Concept One verwendet organische Partikel, die Transparenzänderungen ermöglichen, sodass sich das Glas, das die Kameraobjektive abdeckt, von undurchsichtigem Schwarz zu vollständig klarem Glas ändern kann. Das Glas bietet zudem einen praktischen Vorteil, da es gleichzeitig als integrierter Polarisationsfilter für die Kamera fungiert. Darüber hinaus integriert das Design des OnePlus Concept One sowohl Glas als auch Leder und verwendet die Luxusverzierung McLaren Papaya Orange.

Jo Lewis, Colour and Materials Design Manager bei McLaren Automotive, sagte über das OnePlus Concept One: "Bei McLaren arbeiten wir mit dem hochwertigsten Leder, das in Großbritannien hergestellt wird. Das weich genarbte Semi-Anilin-Leder fühlt sich sanft an und seine natürliche Narbung ist wunderschön seidig."

Obwohl elektrochromes Glas in einigen begrenzten Anwendungen in Autos und Flugzeugen bereits zum Einsatz gekommen ist, erforderte die Miniaturisierung der Technologie für den Einsatz in Smartphones einige Änderungen seitens des Forschungs- und Entwicklungsteams von OnePlus. Eine der Herausforderungen bestand nach Angaben des Unternehmens darin, dass das Glas außergewöhnlich dünn und leicht sein musste, ohne dabei zerbrechlich zu sein. Elektrochromes Glas besteht normalerweise aus zwei Glasscheiben, zwischen denen sich ein farbwechselndes Material befindet.