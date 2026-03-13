Werbung

Die Audioplattform Wave Link von Elgato erhält eine neue Integration für Sprachveränderungen. In Zusammenarbeit mit Voicemod stehen entsprechende Effekte nun direkt innerhalb der Software zur Verfügung. Nutzer können ihre Stimme damit in Anwendungen wie Discord, in Spielen oder in Streaming-Programmen verändern, ohne zusätzliche Programme starten oder komplexe Audio-Routen einrichten zu müssen. Die Effekte lassen sich als VST-Plugins direkt in der Windows-Version von Wave Link installieren und anschließend auf den Mikrofonkanal anwenden.

In bisherigen Setups mussten Anwender die Voicemod-Anwendung parallel zu Wave Link betreiben. Das Audiosignal des Mikrofons wurde zunächst durch Voicemod verarbeitet und anschließend an Wave Link weitergereicht, bevor es schließlich an Programme wie Discord oder OBS Studio ausgegeben wurde. Dieser mehrstufige Signalweg führte zu zusätzlicher Konfiguration und potenziell höherer Latenz. Durch die Integration als native VST-Effekte entfällt dieser Zwischenschritt. Die Effekte werden nun direkt im Audio-Processing von Wave Link geladen und greifen unmittelbar auf das Eingangssignal zu.

Die technische Umsetzung ermöglicht es so, Sprachfilter nicht nur auf das eigene Mikrofon anzuwenden. Auch eingehende Audiosignale können mit den Effekten verarbeitet werden. Dadurch lässt sich beispielsweise die Stimme eines Mitspielers im Voice-Chat in Echtzeit verändern. Für Anwendungen im Streaming- oder Gaming-Bereich erweitert das die Möglichkeiten der Audiogestaltung deutlich.

Parallel zur Einführung der Sprachveränderer erweitert Elgato auch die Integration von Voicemod-Soundboards für das Stream Deck. Die Soundboards werden über den Elgato Marketplace bereitgestellt und lassen sich als fertige Profile installieren. Jedes Profil enthält eine Sammlung von Soundeffekten und Audio-Clips, die thematisch organisiert sind. Zu den aktuellen Kategorien gehören unter anderem Fantasy- und Shooter-Themen, weitere Pakete sollen folgen.

In Kombination mit Wave Link können Nutzer nun exakt festlegen, wohin die Soundboard-Signale ausgegeben werden. Die Audio-Clips lassen sich getrennt an Voice-Chat, Streaming-Software oder ausschließlich an die eigenen Kopfhörer senden. Für jede Ausgabe steht eine separate Lautstärkeregelung zur Verfügung, wodurch sich das Routing flexibel an unterschiedliche Streaming- oder Gaming-Szenarien anpassen lässt.

Die neuen Sprachveränderer und Soundboards sind über den Elgato Marketplace verfügbar. Zum Start der Integration bietet Voicemod einen zeitlich begrenzten Preisnachlass von 30 % auf alle verfügbaren Voice-Changer-Effekte an.