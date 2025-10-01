Werbung

Ring hat seine neuste Generation von Sicherheitskameras und Videotürklingeln vorgestellt. Zusammen mit der Retinal-Technologie können diese Bildqualität in bis zu 4K-Auflösung anbieten. Die neue Produktreihe setzt zudem auf moderne Bildverarbeitung, die durch KI-gestützte Optimierungen begleitet wird.

Für die Modelle Wired Doorbell Pro, Floodlight Cam Pro und Outdoor Cam Pro bildet die Retinal-4K-Technologie die Grundlage. Diese Geräte sollen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Aufnahmen ermöglichen. Die Floodlight Cam Pro kombiniert dabei hochauflösende Bilder mit 2000 Lumen starken Scheinwerfern und einem 10-fach-Zoom, wodurch auch weiter entfernte Bereiche detailreich sichtbar bleiben sollen. Ergänzt wird dies durch eine Low-Light-Funktion, die Farbaufnahmen bei geringer Beleuchtung ermöglicht.

Die kabelgebundene Wired Video Doorbell Pro und die Outdoor Camera Pro sind ebenfalls mit Retinal 4K ausgestattet. Neben verbesserter Bildqualität verfügen sie über adaptive Nachtsicht und 3D-Bewegungserkennung, was auch Aufzeichnungen in der Nacht sicherstellen soll. Laut Hersteller können selbst in vollständiger Dunkelheit scharfe Bilder erzeugt werden.

Für den Innenbereich setzt Ring auf die Retinal-2K-Technologie, die in der Wired Doorbell Plus und der Indoor Camera Plus zum Einsatz kommt. Diese Modelle liefern eine verbesserte Pixeldichte und eine bessere Farbdarstellung. Auch bei ungünstigen Lichtbedingungen soll die Bildqualität durch Low-Light Sight und adaptive Nachtsicht erhalten bleiben, während ein 4-fach-Zoom für zusätzliche Details sorgen will.

Neben neuer Hardware führt Ring mit Smart Video Search eine erweiterte Softwarelösung ein. Diese ermöglicht es etwa, bestimmte Ereignisse gezielt zu finden, indem Texteingaben mit Videomaterial abgeglichen werden. So sollen sich beispielsweise Lieferungen oder andere relevante Vorfälle schnell lokalisieren lassen, ohne lange Aufzeichnungen durchsuchen zu müssen. Die Funktion basiert auf Ring IQ und ist für alle Ring-Kameras und -Türklingeln verfügbar, sofern ein aktives Ring Home Premium-Abonnement besteht.

Alle neuen Geräte sind ab sofort vorbestellbar. Die Auslieferung beginnt Mitte Oktober. Die Preise liegen bei 279,99 Euro für die Floodlight Cam Pro, 249,99 Euro für die Wired Video Doorbell Pro, 199,99 Euro für die Outdoor Camera Pro, 179,99 Euro für die Wired Doorbell Plus und 59,99 Euro für die Indoor Camera Plus.