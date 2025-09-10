Werbung

In der gestrigen Keynote hat Apple seine neue iPhone Generation und erstmals das iPhone Air vorgestellt. Darunter auch das neue iPhone Air. Es wurden aber auch einige neue Gadgets präsentiert. Neben der neuen Apple Watch Series 11 gab es auch einen Ausblick auf die Watch SE 3 und die Watch Ultra 3.

Die Apple Watch Series 11 legt erneut großen Wert auf Gesundheit und Fitness. Sie gibt Nutzern mit dem Schlafindex Einblicke in ihre Schlafqualität sowie Mitteilungen bei Anzeichen für Bluthochdruck. Die Apple Watch Series 11 bietet bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit. Sie unterstützt zudem schnelles Laden, das nach nur 15 Minuten bis zu acht Stunden Batterielaufzeit liefert. Das Frontglas der Aluminium-Modelle der Apple Watch Series 11 hat eine hohe Kratzfestigkeit. Das Display besteht aus Ion-X Glas, das durch Ionenaustausch gehärtet wurde. Die Modelle aus Titan werden auch weiterhin ein Saphir-Frontglas haben.

Mit einem Mobilfunktarif können Apple Watch Nutzer Anrufe annehmen, Nachrichten senden und sogar Hilfe von Notdiensten erhalten, wenn sie ihr iPhone nicht dabei haben. Die Apple Watch hat jetzt 5G-Mobilfunk für eine bessere Performance mit höherem Durchsatz, sodass Musik, Podcasts und Apps schneller geladen werden.

Mit watchOS 26 kommt Workout Buddy auf die Apple Watch Series 11, ein Fitnesserlebnis, das die Trainingsdaten und den Fitnessverlauf von Nutzern mit KI analysiert, um während des Workouts personalisierte, gesprochene Motivation zu geben. Dies geschieht auf Basis von Daten wie Herzfrequenz, Pace, Strecke, Aktivitätsringen, persönlichen Fitness-Meilensteinen und mehr.

Eine neu gestaltete Zifferblattgalerie bietet zwei neue Zifferblätter. Außerdem sind über 20 Zifferblätter aktualisiert worden. Die Apple Watch Series 11 ist in den Größen 42 mm und 46 mm mit Aluminiumgehäusen in Diamantschwarz, Roségold, Silber und dem neuen Space Grau erhältlich. Die Apple Watch Series 11 ist außerdem in poliertem Titan in Natur, Gold und Schiefer erhältlich. Die Apple Watch Hermès ist in den Größen 42 mm und 46 mm in Titan Silber erhältlich. Die Apple Watch Series 11 kann schon vorbestellt werden. Sie wird ab Freitag, 19. September 2025 im Handel erhältlich sein. Die Preise beginnen ab 449 Euro.

Vorgestellt wurde auch die Apple Watch SE 3. Sie bringt eine fortschrittlichere Reihe von Gesundheitsfeatures als die vorherige Generation. Darunter auch Schlafindex, rückblickende Ovulationsschätzungen, Schlafapnoe-Mitteilungen und Temperatur­erkennung am Hand­gelenk für umfangreichere Daten in der Health-App. Der verbaute S10-Chip ermöglicht ein Always-On Display, die Doppeltipp Geste und die Drehgeste, On-Device Siri und schnelles Laden. Sogar mit dem neuen Always-On Display hat die Apple Watch SE 3 eine Batterielaufzeit für den ganzen Tag mit 18 Stunden. 15 Minuten Laden bringen bis zu acht Stunden Batterielaufzeit für die tägliche Nutzung, außerdem lässt sich die Apple Watch SE 3 in 45 Minuten auf etwa 80 Prozent aufladen.

Die Apple Watch SE 3 hat außerdem 5G Mobilfunk und ein robustes Frontglas. Die Uhr ist in den Größen 40 mm und 44 mm mit Aluminiumgehäusen in Mitternacht und Polarstern erhältlich. Sie kann ebenfalls bereits vorbestellt werden und ist ab Freitag, 19. September 2025 erhältlich.

Zuletzt gab es noch einen Blick auf die neue Apple Watch Ultra 3. Sie wurde mit integrierter Kommunikation per Satellit entwickelt, damit Nutzer überall verbunden und sicher bleiben. So können sie einen Notdienst kontaktieren und ihren Standort teilen wenn sie kein Netz haben. Die Uhr kommt mit dem größten Apple-Watch-Display mit einer Always-On-Bildwiederholrate von einem Hertz, 5G Mobilfunk, dem genauesten GPS in einer Sportuhr und bis zu 42 Stunden Batterielaufzeit sowie bis zu 72 Stunden im Stromsparmodus. Auch die Apple Watch Ultra 3 kann vorbestellt werden. Sie wird ebenfalls ab Freitag, 19. September 2025 im Handel erhältlich sein und startet bei 899 Euro. Sie ist in Titan Natur und Titan Schwarz erhältlich.