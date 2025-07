Werbung

Die Möglichkeit, über die optische Schnittstelle den eigenen Stromzähler auszulesen, wird aus verschiedensten Gründen genutzt. Einerseits kann diese Maßnahme schlicht und ergreifend dazu dienen, den eigenen Stromverbrauch in fast Echtzeit im Blick zu haben, aber theoretisch ist es damit auch möglich, diesen etwas besser zu steuern.

Das FRITZ!Smart Energy 250 von AVM kann ein solches Werkzeug sein, welches die Bequemlichkeit oder höhere Ansprüche bedient. In einem Kurztest haben wir uns den FRITZ!Smart Energy 250 bereits angeschaut und sind zum Schluss gekommen, dass dieser durch seine einfache Installation und Anbindung per DECT an die FRITZ!Box eine schnelle und einfache Alternative zu den Selbstbau-Lösungen ist, aber eben auch weniger Flexibilität in der Auslesung selbst bietet. Neben dieser bemängelten wir, dass zwar der Stromverbrauch gezählt wird, nicht aber die Einspeisung.

Mit dem Firmware-Update 3.65 holt AVM dies nun nach. Ab sofort sollen die Daten des Einspeisezählwerks von digitalen Stromzählern (2.8.0-Wert) ausgelesen werden.

Gerne hätten wir dies ausprobiert. Allerdings funktioniert die Funktion offenbar nur im Zusammenspiel mit einer aktuellen Labor-Version des FRITZ!OS. Diese gibt es für die uns vorliegende FRITZ!Box 5590 Fiber nicht und so können wir nicht ausprobieren, wie sich das FRITZ!Smart Energy 250 in dieser Hinsicht verhält. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Zählung der Einspeisung sich analog zur Auswertung des Verbrauchs verhält.

Sobald wir die neueste Version des FRITZ!Smart Energy 250 zusammen mit einer finalen Version von FRITZ!OS ausprobieren können, holen wir dies nach.

Update: Warten auf FRITZ!OS 8.20

Wir haben bei AVM nachgefragt, wann mit der Veröffentlichung der FRITZ!OS-Version zu rechnen ist, damit die neue Funktion auch ohne Labor-Firmware läuft. Leider kann man bei AVM nicht genau sagen, wann die Version 8.20 veröffentlicht werden wird.

