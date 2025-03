Werbung

Als wir in Barcelona auf dem MWC-Stand von Xiaomi vorbeischauten, interessierte uns eigentlich das neue Xiaomi 15 Ultra. Doch Xiaomi nutzt die Messe auch, um sein extremes Luxus-E-Auto SU7 Ultra außerhalb Chinas zu zeigen.

Schon mit dem regulären SU7 konnte Xiaomi im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgen. Denn während man Xiaomi bisher vor allem als Hersteller von Unterhaltungselektronik kannte, sollte der SU7 gleich mit Fahrzeugen wie dem Tesla Model S oder dem Porsche Taycan konkurrieren. Vor wenigen Tagen wurde in China der offizielle Verkaufsstart des noch extremeren SU7 Ultra bekanntgegeben - dieses Modell zeigt Xiaomi nun zentral auf seinem MWC-Messestand.

Xiaomi selbst ordnet den SU7 Ultra als leistungsstarkes Luxusfahrzeug ein. Das Elektroauto wird von drei Motoren angetrieben, die für eine maximale Leistung von 1.548 PS sorgen sollen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h soll in 1,98 s möglich sein, die Höchstgeschwindigkeit der viertürigen Limousine wird mit 350 km/h angegeben. Ein leistungsstarkes Bremssystem soll bei 100 km/h innerhalb von 30,8 m auf 0 bremsen. Das Chassis wurde laut Xiaomi auf der Nordschleife des Nürburgrings optimiert. Die Reichweite des Autos wird nach CTLC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) mit 630 km angegeben.

Das Design baut auf dem SU7 Max auf. Der SU7 Ultra wird allerdings größer, erhält ein zusätzliches Aerodynamic-Kit, einen aktiven Heckdiffusor und einen aggressiveren Look. Dazu trägt der Carbon-Spoiler bei. Durch die Anpassungen an der Aerodynamik erreicht Xiaomi einen Anpressdruck von 285 kg. Carbon kommt zudem an anderen Stellen zum Einsatz. Das 1,7 m² große Carbon-Dach reduziert das Gewicht beispielsweise um 11 kg. Insgesamt wird dieses Material an 21 Punkten verbaut.

Den Luxusanspruch untermauert Xiaomi aber auch noch mit einem anderen Material: Das Carbon-Emblem des Autos wird mit 24 Karat Gold überzogen. Im Innenraum verbaut Xiaomi neue Sportsitze und ein überarbeitetes Lenkrad aus Carbon. Alcantara wird großzügig auf einer Fläche von über 5 m² eingesetzt.

Auch der SU7 Ultra bleibt vorerst dem chinesischen Markt vorbehalten. Xiaomi hat aber erst gestern angekündigt, dass man seine Elektroautos "in den nächsten Jahren" global vertreiben möchte. Dann könnte der SU7 Ultra auch hierzulande eine Alternative für Käufer werden, die ein extrem leistungsstarkes E-Auto zu einem gar nicht mal so extremen Preis suchen: In China kostet der SU7 Ultra in der Basisversion 529.900 Renminbi Yuan - das entspricht knapp 70.000 Euro.