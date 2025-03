Werbung

Das Xiaomi 15 Ultra mit seiner markanten Leica-Kamera wurde erst vor einigen Tagen in China vorgestellt. Xiaomi stellt es aktuell in Barcelona auf dem MWC aus - und kündigt dabei den Europa-Verkaufsstart an.

Schon beim Vorgänger, dem Xiaomi 14 Ultra, kam rückseitig eine besondere Kameralösung zum Einsatz. Beim neuen 15 Ultra behält Xiaomi die Leica-Hauptkamera mit großem 1-Zoll-Bildsensor bei, wechselt aber auf eine lichtstärkere, fixe Blende von f/1.63.

Größer sind die Anpassungen bei der Periskopkamera. Das Xiaomi 15 Ultra nutzt nun eine 200-MP-Periskopkamera mit 4,3-fachem Zoom. Der Zoombereich ist damit zwar etwas kleiner als bei der 5-fach Periskopkamera des Vorgängers, durch einen größeren Sensor, eine höhere Lichtstärke und eine höhere Auflösung soll die Kamera aber gerade bei schlechten Lichtverhältnissen zulegen.

Die drei anderen Sensoren für Haupt-, Floating-Tele- und Ultraweitwinkelkamera lösen mit 50 MP auf. Der mächtige Kamerahügel prägt die Rückseite des Xiaomi 15 Ultra. Dabei darf natürlich ein Leica-Schriftzug nicht fehlen.

Noch stärker rückt die Kamera in den Vordergrund, wenn das optionale Photography Kit genutzt wird. Wir haben uns das Xiaomi 15 Ultra in Barcelona in Kombination mit diesem angesehen. Man kann es als spezielle Foto-Hülle mit zusätzlichem Handgriff für das Smartphone beschreiben. Das Photography Kit bietet einen integrierten 2.000-mAh-Zusatzakku, einen abnehmbaren Auslöser mit Zoom-Regler, ein Einstellrad, eine Videotaste und eine Daumenstütze. Die Verbindung wird über den USB-C-Anschluss des Smartphones hergestellt. Damit bedient sich das Smartphone noch mehr wie eine (einfache) Digitalkamera - und sieht auch mehr danach aus. Ein 67-mm-Adapterring erlaubt sogar die einfache Nutzung von Filtern.

Als SoC verbaut Xiaomi Qualcomms Snapdragon 8 Elite - also den üblichen SoC bei aktuellen High-End-Smartphones. Der Arbeitsspeicher ist 16 GB groß. Beim Flashspeicher gibt zwei Optionen: 512 GB und 1 TB (welche Optionen zur Verfügung stehen, hängt von der Farbvariante ab).

Das 6,73 Zoll große AMOLED-Display löst mit 3.200 x 1.440 Pixeln auf und soll eine enorme maximale Helligkeit von 3.200 cd/m² erreichen. Die Bildwiederholrate wird zwischen 1 und 120 Hz angepasst. Der Smartphoneakku bietet eine Kapazität von 5.410 mAh. Er kann in Kombination mit Xiaomi-HyperCharge-Ladegeräten kabelgebunden mit bis zu 90 W und kabellos mit bis zu 80 W geladen werden. Das Smartphone ist nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt. Xiaomi nutzt als Betriebssystem Android mit der eigenen Benutzeroberfläche Xiaomi HyperOS 2.

Xiaomi listet das 15 Ultra in den drei Farbvarianten Black, Silver Chrome und White. Für die 512-GB-Modelle wird ein Preis von 1.499,90 Euro aufgerufen. 1 TB gibt es regulär für 1.699 Euro - bzw. im Rahmen einer aktuellen Rabattaktion ebenfalls für 1.499,90 Euro. Das optionale Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition kostet 199,90 Euro.