Werbung

Ring hat die neue Outdoor Camera Plus vorgestellt, eine Sicherheitskamera mit 2K-Videoauflösung und optimierter Bildverarbeitung für den Innen- und Außeneinsatz. Die Kamera bietet ein breites Sichtfeld und nutzt eine Dämmerlicht-Bildoptimierung, die selbst bei schwachem Umgebungslicht farbige Aufnahmen ermöglichen soll. Durch spezielle Sensoren und entspiegeltes Glas soll die Bildqualität weiter verbessert werden, um Details selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen klar darstellen zu können.

Das Gehäuse der Kamera ist witterungsbeständig und für verschiedene Montagemöglichkeiten geeignet, darunter Wand- und Deckeninstallation. Die Stromversorgung kann flexibel über einen Akku, einen Netzanschluss oder Solarstrom erfolgen. Nutzer können zudem Echtzeit-Benachrichtigungen, Live-Videoübertragung und eine Gegensprechfunktion ohne Abonnement nutzen. Mit einem optionalen Ring Home-Abonnement stehen allerdings zusätzliche Funktionen wie Personen-, Paket- und Fahrzeugerkennung sowie ein erweiterter Videoereignisverlauf der letzten 180 Tage zur Verfügung. In der Premium-Version ermöglicht die Kamera zudem eine kontinuierliche 24/7-Aufzeichnung, sofern sie über Netzstrom oder eine Festverdrahtung betrieben wird.

Die Kamera kann in bestehende Smart-Home-Systeme integriert und mit Alexa-fähigen Geräten verbunden werden, um Live-Streams abzurufen oder die Gegensprechfunktion zu nutzen. Ring will die Outdoor Camera Plus gezielt mit dem Fokus auf Sicherheit, Privatsphäre und Datenschutz entwickelt haben. Daher sind auch Datenschutzfunktionen wie eine Zwei-Schritte-Verifizierung, Ende-zu-Ende-Videoverschlüsselung sowie benutzerdefinierbare Privatsphärenbereiche, in denen keine Aufzeichnungen erfolgen, mit dabei. Eine blaue Anzeigeleuchte signalisiert, wenn eine Aufnahme aktiv ist.

Die Outdoor Camera Plus kann ab sofort für 99,99 Euro vorbestellt werden und wird ab dem 26. März 2025 ausgeliefert.