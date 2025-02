Werbung

ASUS hat die Markteinführung der AirVision M1 Smart Glasses bekanntgegeben, die für mobile Anwendungen in den Bereichen Gaming und Produktivität entwickelt wurde. Die Brille möchte ein immersives visuelles Erlebnis bieten und einen virtuellen Großbildschirm mit einem leichten und komfortablen Design kombinieren.

Mit der AirVision M1 erhalten Nutzer ein virtuelles 100-Zoll-Display, das mit einer Farbtreue von 95 % DCI-P3 und mit einer Helligkeit von bis zu 1.100 cd/m² aufwartet. Dabei wiegt die Brille insgesamt etwa 87 Gramm. Die AirVision M1 Smart Glasses will das Nutzungserlebnis sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich auf ein neues Niveau heben.

Besonderen Wert legte ASUS dabei laut eigenen Aussagen auf den Komfort des Nutzers. Die Brille ist mit 60 % transparenten Gläsern ausgestattet, wodurch der Träger die Umgebung wahrnehmen kann, ohne auf den Bildschirm verzichten zu müssen. Zudem hat die AirVision M1 die Zertifizierung vom TÜV Rheinland für ihre augenschonende Wirkung erhalten. Sie soll die Augenbelastung reduzieren und so für eine angenehme Nutzung über längere Zeiträume sorgen. Eingebaute Lautsprecher und ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung sollen daneben eine klare Kommunikation und ein privates Kinoerlebnis ermöglichen, ohne das Situationsbewusstsein zu beeinträchtigen.

Für mobile Nutzer, die oft mit mehreren Geräten arbeiten, bietet die AirVision M1 über eine USB-C-Verbindung die Möglichkeit, mit Laptops und anderen Geräten zu interagieren. Das einfache Setup soll es erlauben, die Brille in Multiscreen-Umgebungen zu nutzen, was vor allem für Berufspendler und mobile Arbeitskräfte von Vorteil sein kann.

Auch für Gamer stellt die AirVision M1 eine spannende Neuheit dar. In Kombination mit Geräten wie der ROG Ally oder den ROG Gaming Phones will die Brille das visuelle Erlebnis und die Reaktionsfähigkeit beim Spielen deutlich bereichern. Mit der AirVision-App für Windows-Geräte können Nutzer zudem ihre Bildschirmabstände und -positionen individuell anpassen und so ihr Seherlebnis weiter personalisieren. Die AirVision-App bietet außerdem weitere Möglichkeiten, die Brille an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, was eine besonders flexible digitale Interaktion ermöglichen will.

Die ASUS AirVision M1 ist ab sofort für 799 Euro verfügbar. Erhältlich ist das Produkt im Fachhandel, Online-Shops und im ASUS-Webshop.