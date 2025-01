Werbung

Corsair hat auf der CES mit dem XENEON EDGE 14,5-Zoll-LCD-Touchscreen ein neues vielseitiges Anzeigegerät vorgestellt, das die Flexibilität und den Funktionsumfang jedes Builds erhöhen möchte. Der helle Bildschirm mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 720 Bildpunkten liefert laut Corsair scharfe und klare Bilder für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Überwachung von Systemmetriken, Chat-Kanälen, Kalendern, Wetter-Apps und Spielen.

Der XENEON EDGE kann über den USB-Type-C-DP-Alt-Modus oder einen Standard-HDMI-Anschluss mit dem System verbunden werden. Er kann beispielsweise im Gehäuse an einem 360-mm-Radiator-Montagepunkt installiert oder mit den integrierten Magneten für schnellen Zugang extern befestigt werden. Mit dem mitgelieferten Ständer kann der Touchscreen auch auf dem Schreibtisch beliebig platziert werden.

Durch seine kompakte Größe und die vielfältigen Montagemöglichkeiten will der XENEON EDGE ideal für eine Vielzahl von Setups sein. Das Display unterstützt sowohl die vertikale als auch die horizontale Ausrichtung und kann sich so nahtlos ins Setup einfügen.

Der kapazitive Fünf-Punkt-Multi-Touch-Touchscreen will zudem ein intuitives und interaktives Erlebnis bieten, sofern er extern verwendet wird, und fungiert als Standard-Windows-Touchscreen-Display für zusätzliche Vielseitigkeit. Mit seiner eleganten Ästhetik will der XENEON EDGE 14,5-Zoll-LCD-Touchscreen in Kombination mit seiner Funktionalität eine gute Wahl für alle sein, die ein dynamisches und anpassungsfähiges Display zur Ergänzung ihrer Hochleistungssysteme suchen.

Der XENEON EDGE 14,5-Zoll-LCD-Touchscreen ist ab dem zweiten Quartal 2025 bei Corsair-Händlern und bei Corsair selbst erhältlich.