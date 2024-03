Werbung

ASUS hat die ROG Cetra True Wireless SpeedNova angekündigt, Gaming-In-Ears für wettbewerbsorientiertes Gaming.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, verfügen die kabellosen ROG SpeedNova über die 2,4-GHz-Technologie, die eine niedrige Latenzzeit, eine zuverlässige Verbindung und eine optimierte Energieeffizienz gewährleisten soll. Dazu wollen die In-Ears hochauflösendes Audio mit bis zu 24 Bit / 96 kHz bieten, was durch die Dirac Opteo-Technologie noch detailreicher sein soll.

Die adaptive ANC-Technologie soll ihrerseits für eine deutlich verbesserte Geräuschunterdrückung sorgen, indem sie in Echtzeit erkennen will, wie die Ohrhörer getragen werden und wie der Schall im Gehörgang reflektiert wird, was zu einem personalisierten Hörerlebnis beitragen möchte. Außerdem soll die integrierte Windgeräuschunterdrückung aktiv störende Windgeräusche reduzieren können. Darüber hinaus möchte der Auto-Modus die Umgebungsgeräusche erkennen und die Geräuschunterdrückung dynamisch anpassen können, um so ein immersives Hörerlebnis gewährleisten zu wollen.

AI-Mikrofone mit Knochenschallübertragung sollen eine präzise Sprachaufnahme sicherstellen, damit der Träger stets laut und deutlich zu hören ist. Im Bluetooth-Modus bietet der Cetra True Wireless SpeedNova laut ASUS eine Akkulaufzeit von bis zu 46 Stunden. Das Aufladen erfolgt kabellos mit einer Schnellladefunktion, um den Kopfhörer auch unterwegs aufladen zu können.

Die Armoury-Crate-App will den Benutzern zudem helfen, ihre Cetra True Wireless SpeedNova weiter zu optimieren. Sie ermöglicht diese den Benutzern etwa, verknüpfte Geräte auszuwählen, den ANC-Modus (Auto / Low / Mid / High) oder den EQ-Pegel einzustellen und sogar Sprachbenachrichtigungen zu aktivieren. Die Armoury Crate kann auch verwendet werden, um mit der ASUS-Aura-RGB-Beleuchtung, die bis zu 16,8 Millionen Farben bereithält und vier voreingestellte Lichteffekte umfasst, einen maßgeschneiderten Look zu schaffen.

Die In-Ear-Kopfhörer sind in Schwarz und Weiß ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 228,90 Euro erhältlich.